Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане пять рейсов в Махачкалу ушли на запасные аэродромы из-за тумана - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/dagestan-2073010894.html
В Дагестане пять рейсов в Махачкалу ушли на запасные аэродромы из-за тумана
В Дагестане пять рейсов в Махачкалу ушли на запасные аэродромы из-за тумана - РИА Новости, 08.02.2026
В Дагестане пять рейсов в Махачкалу ушли на запасные аэродромы из-за тумана
Пять самолетов, которые должны были приземлиться в аэропорту Махачкалы, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за густого тумана в Дагестане, сообщается в РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T14:13:00+03:00
2026-02-08T14:13:00+03:00
республика дагестан
махачкала
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839670179_0:251:3064:1975_1920x0_80_0_0_70287f12a33de656d1020f507a78fbda.jpg
https://ria.ru/20260208/aeroport-2072950354.html
республика дагестан
махачкала
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839670179_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_87d840c3f59f86d87a692673b303f2a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика дагестан, махачкала, москва, происшествия
Республика Дагестан, Махачкала, Москва, Происшествия
В Дагестане пять рейсов в Махачкалу ушли на запасные аэродромы из-за тумана

Пять рейсов в Махачкалу ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Дагестане

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 8 фев - РИА Новости. Пять самолетов, которые должны были приземлиться в аэропорту Махачкалы, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за густого тумана в Дагестане, сообщается в Telegram-канале авиагавани.
“В связи с неблагоприятными погодными условиями (густой туман) авиакомпаниями принято решение о перенаправлении ряда рейсов на запасные аэродромы. Рейсы от 08.02.2026 направлены на запасные аэродромы”, – говорится в сообщении.
Речь идет о четырех рейсах из Москвы и одном из Сургута. Самолеты ушли на аэродромы Владикавказа, Магаса, Астрахани и Грозного. В расписание некоторых рейсов внесены изменения, добавили в аэропорту.
Пассажирские самолеты в международном аэропорту Краснодара - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В трех аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Вчера, 01:55
 
Республика ДагестанМахачкалаМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала