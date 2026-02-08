https://ria.ru/20260208/dagestan-2073010894.html
В Дагестане пять рейсов в Махачкалу ушли на запасные аэродромы из-за тумана
В Дагестане пять рейсов в Махачкалу ушли на запасные аэродромы из-за тумана - РИА Новости, 08.02.2026
В Дагестане пять рейсов в Махачкалу ушли на запасные аэродромы из-за тумана
Пять самолетов, которые должны были приземлиться в аэропорту Махачкалы, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за густого тумана в Дагестане, сообщается в РИА Новости, 08.02.2026
