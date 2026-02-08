Глава аппарата Стармера уволился из-за связей экс-посла в США с Эпштейном

ЛОНДОН, 8 фев — РИА Новости. Глава аппарата премьера Британии Кира Стармера Морган Максуини ушел в отставку из-за связей бывшего посла в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном.

« "После тщательного обдумывания я решил уйти в отставку из правительства. Решение о назначении Питера Мандельсона было ошибочным. Он нанес ущерб нашей партии, нашей стране и доверию к политике как таковой", — написал чиновник в письме, разосланном местным СМИ, его содержание раскрыл Sky News.

Максуини заявил, что лично одобрил кандидатуру Мандельсона на пост посла в Вашингтоне и несет ответственность за это решение. При этом он выразил доверие Стармеру.

« "Хотя я и не контролировал процесс проверки, я считаю, что теперь этот процесс должен быть в корне пересмотрен", — добавил он.

После публикации последней партии файлов по делу финансиста британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьера Гордона Брауна, переслал внутренний документ Эпштейну. Полиция начала расследование.

Дело Эпштейна

В 2008 году он стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Финансист признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.

В июле 2019-го его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002-го по 2005 год он вступал в интимные отношения с десятками девушек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

В августе 2019-го Эпштейн покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.