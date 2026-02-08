Выплату Мандельсону пересмотрят из-за связей с Эпштейном, пишут СМИ

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Британское правительство пересмотрит выплату, перечисленную бывшему послу Великобритании в США Питеру Мандельсону при отставке, по причине расследования его связей со скандально известным осужденным американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
"Учитывая то, что стало нам известно, Мандельсон должен либо вернуть деньги, либо передать их благотворительной организации для поддержки жертв (Эпштейна - ред.)", - заявил телеканалу источник.
Как отмечает телеканал, ожидается, что детальная информация о выплате властей Мандельсону вскоре будет озвучена в британском парламенте.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил Мандельсона послом Великобритании в США в феврале 2025 года, в сентябре тот был уволен со своего поста из-за связей с Эпштейном. Во вторник спикер палаты лордов Майкл Форсайт заявил, что Мандельсон добровольно уходит из палаты. В среду Стармер заявил о намерении лишить связанного с Эпштейном экс-посла в США титула пэра и пообещал раскрыть информацию о нем за исключением документов, засекреченных в интересах национальной безопасности.
Стармер признал, что знал о связях экс-посла в США с Эпштейном
4 февраля, 15:58