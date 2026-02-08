Одной из целей "Маршрута Трампа" является армянский уран, считает эксперт

ЕРЕВАН, 8 фев - РИА Новости. Одной из целей проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP) в Армении является установление контроля над урановыми месторождениями Сюникской области республики, через которую должен пролегать этот путь, считает армянский эксперт по энергобезопасности, доктор политических наук Ваге Давтян.