Одной из целей "Маршрута Трампа" является армянский уран, считает эксперт
08.02.2026
Одной из целей "Маршрута Трампа" является армянский уран, считает эксперт
Одной из целей проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP) в Армении является установление контроля над урановыми месторождениями Сюникской области республики
Давтян: целью "Маршрута Трампа" являются полезные ископаемые на юге Армении
ЕРЕВАН, 8 фев - РИА Новости. Одной из целей проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP) в Армении является установление контроля над урановыми месторождениями Сюникской области республики, через которую должен пролегать этот путь, считает армянский эксперт по энергобезопасности, доктор политических наук Ваге Давтян.
"Целью TRIPP является также контроль над полезными ископаемыми Сюника, включая месторождения урана", - отметил Давтян.
По его словам, согласно карте ураноносных полей, составленной ведущим армянским специалистом в области недропользования, доктором геолого-минералогических наук, академиком Петросом Алояном, в Сюникской области расположен крупный урановый район.
Эксперт считает, что геоэкономическая цель Вашингтона
- не отставать от Китая
и России
, где развитие ядерной энергетики идет революционными темпами. В частности он напомнил о разработках ториевых реакторов, реакторов на быстрых нейтронах. "Примечательно, что по сей день крупнейшим поставщиком обогащенного урана на рынок США
является Россия", - отметил эксперт.
Он также считает, что Вашингтон стремится не допустить возможной диверсификации поставок урана во Францию
в условиях ослабления позиций Парижа
в Нигере
и Габоне
.
"TRIPP фактически обеспечивает присутствие Вашингтона на международном коридоре Европа-Кавказ-Азия, что одновременно позволяет решать множество логистических, энергетических, недропользовательских и военно-политических вопросов", - заявил эксперт.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна
и президента Азербайджана Ильхама Алиева
с президентом США Дональдом Трампом
армянская сторона согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания". Этот маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей и железной дороги между Ереваном
и Баку
по приграничной с Ираном
железнодорожной ветке.