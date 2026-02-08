Рейтинг@Mail.ru
Российского дзюдоиста признали лучшим спортсменом года по версии IJF - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
18:39 08.02.2026 (обновлено: 19:05 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/arbuzov-2073052720.html
Российского дзюдоиста признали лучшим спортсменом года по версии IJF
Российского дзюдоиста признали лучшим спортсменом года по версии IJF - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Российского дзюдоиста признали лучшим спортсменом года по версии IJF
Россиянин Тимур Арбузов стал лауреатом премии Международной федерации дзюдо (IJF) в категории "Спортсмен года", сообщается на сайте федерации. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T18:39:00+03:00
2026-02-08T19:05:00+03:00
единоборства
спорт
ijf
дзюдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947443920_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_22b43042ca182fd86000aba0f8a75362.jpg
https://ria.ru/20250820/halmurzaev-2036543155.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947443920_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_ea477c99ace3a294bf5cc84c09fc3436.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ijf, дзюдо
Единоборства, Спорт, IJF, Дзюдо
Российского дзюдоиста признали лучшим спортсменом года по версии IJF

Арбузов стал лучшим спортсменом года по версии Международной федерации дзюдо

© Фото : Социальные сети Тимура АрбузоваТимур Арбузов
Тимур Арбузов - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : Социальные сети Тимура Арбузова
Тимур Арбузов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россиянин Тимур Арбузов стал лауреатом премии Международной федерации дзюдо (IJF) в категории "Спортсмен года", сообщается на сайте федерации.
Церемония награждения проходила в Париже в рамках турнира Большого шлема, который проходит с 7 по 8 февраля. Также на премию были номинированы россиянин Инал Тасоев, француз Жоан-Бенжамен Габа и японцы Санширо Мурао, Рюдзю Нагаяма, Такеши Такеока.
Арбузов выступает в весовой категории до 81 кг. Ему 21 год. В 2025 году он завоевал золото чемпионата мира в Будапеште и золото чемпионата Европы в Подгорице.
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.
Хасан Халмурзаев - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Олимпийский чемпион по дзюдо из России завершил карьеру в 31 год
20 августа 2025, 16:49
 
ЕдиноборстваСпортIJFДзюдо
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Монако
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хоффенхайм
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Бетис
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Бостон
    Нью-Йорк
    89
    111
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Лацио
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Марсель
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    0
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Миннесота
    Клипперс
    96
    115
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала