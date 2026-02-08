https://ria.ru/20260208/arbuzov-2073052720.html
Российского дзюдоиста признали лучшим спортсменом года по версии IJF
Россиянин Тимур Арбузов стал лауреатом премии Международной федерации дзюдо (IJF) в категории "Спортсмен года", сообщается на сайте федерации. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T18:39:00+03:00
Арбузов стал лучшим спортсменом года по версии Международной федерации дзюдо