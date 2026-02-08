Рейтинг@Mail.ru
16:03 08.02.2026
Россия в январе сократила на треть закупки бразильского арахиса
Россия в январе сократила на треть закупки бразильского арахиса
экономика, россия, бразилия, юар
Экономика, Россия, Бразилия, ЮАР
Россия в январе сократила на треть закупки бразильского арахиса

Россия в январе сократила импорт арахиса более чем на треть

© Fotolia / Brent HofackerАрахис
Арахис. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия в январе сократила импорт бразильского арахиса более чем на треть в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, в прошедшем месяце российские компании закупили арахиса из Бразилии на 7 миллионов долларов против 10,8 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, сумма импорта сократилась на 35% в годовом выражении.
По итогам января Россия стала крупнейшим покупателем бразильского арахиса. Вслед за ней расположилась ЮАР (3,4 миллиона долларов) и Нидерланды (3,1 миллиона долларов). Четвертым стал Алжир (2,7 миллиона долларов), замкнула пятерку Колумбия (2 миллиона долларов).
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Бразилия впервые с 2024 года закупила российскую пшеницу
7 февраля, 08:24
 
Экономика
 
 
