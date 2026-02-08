Армянский скрипач рассказал о предоставлении своей музыки для Гуменника

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян заявил РИА Новости, что с удовольствием предоставил фигуристу Петру Гуменнику права на использование его композиции Waltz 1805 для выступления в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В субботу источник сообщил РИА Новости, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма "Парфюмер" для использования в короткой программе на Олимпийских играх в связи с авторскими правами. В пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) сообщили РИА Новости, что Гуменник, как и другие фигуристы, самостоятельно отвечает за "очистку" авторских прав на музыку, используемую в программах. Позднее мать Гуменника Елена сообщила в соцсетях, что "найдено хорошее решение вопроса". По информации на сайте ISU, фигурист выступит под композицию Акопяна.
«
"Многие годы мое творчество тесно связано с этим прекрасным видом спорта. Соответственно, в музыку, которую я пишу, изначально закладываю возможность катания. В связи со сложившейся ситуацией выбор пал на это произведение, права на которое я с удовольствием предоставил. Для меня значимо одно - удача наших Петра и Адели! Болеем за наших ребят! Только вперед!" - сказал Акопян.
С короткими программами мужчины выступят 10 февраля. В женском одиночном фигурном катании Россию представит Аделия Петросян, которая стартует на Олимпиаде 17 февраля.