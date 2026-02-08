Рейтинг@Mail.ru
Армянский скрипач рассказал о предоставлении своей музыки для Гуменника
Фигурное катание
 
11:35 08.02.2026
Армянский скрипач рассказал о предоставлении своей музыки для Гуменника
Армянский скрипач рассказал о предоставлении своей музыки для Гуменника
Армянский скрипач рассказал о предоставлении своей музыки для Гуменника
Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян заявил РИА Новости, что с удовольствием предоставил фигуристу Петру Гуменнику права на использование... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
фигурное катание
спорт
аделия петросян
международный союз конькобежцев (isu)
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
спорт, аделия петросян, международный союз конькобежцев (isu), зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Армянский скрипач рассказал о предоставлении своей музыки для Гуменника

Акопян заявил, что с удовольствием предоставил Гуменнику права на свою музыку

Фигурное катание. Гран-при России "Волжский пируэт". Мужчины. Произвольная программа
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян заявил РИА Новости, что с удовольствием предоставил фигуристу Петру Гуменнику права на использование его композиции Waltz 1805 для выступления в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В субботу источник сообщил РИА Новости, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма "Парфюмер" для использования в короткой программе на Олимпийских играх в связи с авторскими правами. В пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) сообщили РИА Новости, что Гуменник, как и другие фигуристы, самостоятельно отвечает за "очистку" авторских прав на музыку, используемую в программах. Позднее мать Гуменника Елена сообщила в соцсетях, что "найдено хорошее решение вопроса". По информации на сайте ISU, фигурист выступит под композицию Акопяна.
"Многие годы мое творчество тесно связано с этим прекрасным видом спорта. Соответственно, в музыку, которую я пишу, изначально закладываю возможность катания. В связи со сложившейся ситуацией выбор пал на это произведение, права на которое я с удовольствием предоставил. Для меня значимо одно - удача наших Петра и Адели! Болеем за наших ребят! Только вперед!" - сказал Акопян.
С короткими программами мужчины выступят 10 февраля. В женском одиночном фигурном катании Россию представит Аделия Петросян, которая стартует на Олимпиаде 17 февраля.
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Международный союз конькобежцев (ISU), Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
 
