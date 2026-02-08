https://ria.ru/20260208/aeroport-2072950354.html
В трех аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В трех аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 08.02.2026
В трех аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Волгограда, Геленджика и Краснодара, сообщает Росавиация. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T01:55:00+03:00
2026-02-08T01:55:00+03:00
2026-02-08T01:56:00+03:00
волгоград
геленджик
краснодар
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769249858_0:4:3633:2048_1920x0_80_0_0_3228739067825111833b8932dac17776.jpg
https://ria.ru/20260207/aeroport-2072830821.html
волгоград
геленджик
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769249858_603:0:3334:2048_1920x0_80_0_0_29a234e4f94d70eb1d945084e047d4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, геленджик, краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Волгоград, Геленджик, Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В трех аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропортах Волгограда, Геленджика и Краснодара ограничили прием рейсов