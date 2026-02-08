Рейтинг@Mail.ru
В трех аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:55 08.02.2026 (обновлено: 01:56 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/aeroport-2072950354.html
В трех аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В трех аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 08.02.2026
В трех аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Волгограда, Геленджика и Краснодара, сообщает Росавиация. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T01:55:00+03:00
2026-02-08T01:56:00+03:00
волгоград
геленджик
краснодар
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769249858_0:4:3633:2048_1920x0_80_0_0_3228739067825111833b8932dac17776.jpg
https://ria.ru/20260207/aeroport-2072830821.html
волгоград
геленджик
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769249858_603:0:3334:2048_1920x0_80_0_0_29a234e4f94d70eb1d945084e047d4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоград, геленджик, краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Волгоград, Геленджик, Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В трех аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Волгограда, Геленджика и Краснодара ограничили прием рейсов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПассажирские самолеты в международном аэропорту Краснодара
Пассажирские самолеты в международном аэропорту Краснодара - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Пассажирские самолеты в международном аэропорту Краснодара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Волгограда, Геленджика и Краснодара, сообщает Росавиация.
"Аэропорты: Волгоград, Геленджик, Краснодар ("Пашковский"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Аэропорт Гагарин в Саратове - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Вчера, 02:33
 
ВолгоградГеленджикКраснодарФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала