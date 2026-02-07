В ИМЭМО РАН рассказали, как в будущем ИИ может навредить военным

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Военные в будущем могут начать исполнять указания искусственного интеллекта (ИИ) без должного анализа, что может привести к соответствующим последствиям, заявила РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.

"Одна из новых психологических угроз (военного применения ИИ - ред.) - со временем военное руководство может привыкнуть, что ИИ всегда прав. И тогда военные будут исполнять указания ИИ уже без столь тщательного анализа. Ну, последствия понятны", - сказала Ромашкина.