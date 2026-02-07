Рейтинг@Mail.ru
В ИМЭМО РАН рассказали, как в будущем ИИ может навредить военным
07.02.2026
В ИМЭМО РАН рассказали, как в будущем ИИ может навредить военным
В ИМЭМО РАН рассказали, как в будущем ИИ может навредить военным - РИА Новости, 07.02.2026
В ИМЭМО РАН рассказали, как в будущем ИИ может навредить военным
Военные в будущем могут начать исполнять указания искусственного интеллекта (ИИ) без должного анализа, что может привести к соответствующим последствиям,... РИА Новости, 07.02.2026
РИА Новости
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
российская академия наук, технологии
Российская академия наук, Технологии
В ИМЭМО РАН рассказали, как в будущем ИИ может навредить военным

РИА Новости: военные в будущем могут начать исполнять указания ИИ без анализа

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Военные в будущем могут начать исполнять указания искусственного интеллекта (ИИ) без должного анализа, что может привести к соответствующим последствиям, заявила РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.
"Одна из новых психологических угроз (военного применения ИИ - ред.) - со временем военное руководство может привыкнуть, что ИИ всегда прав. И тогда военные будут исполнять указания ИИ уже без столь тщательного анализа. Ну, последствия понятны", - сказала Ромашкина.
По словам эксперта, в условиях гонки ИИ-вооружений может возникнуть новая логика, согласно которой, если ты не выполнишь рекомендации ИИ, то их может выполнить враг и одержать победу.
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В ИМЭМО РАН рассказали, будут ли США использовать ИИ для запуска ракет
Заголовок открываемого материала