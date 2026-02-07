Неизлечимый вирус Нипах вышел за пределы Индии, пишут СМИ

В материале отметили, что инцидент произошел на фоне того, как страны Южной Азии усиливают контроль из-за возможной вспышки заболевания.

По данным издания, у женщины появились симптомы 21 января, через неделю она скончалась. Еще через день было подтверждено ее заражение вирусом. Сообщается, что она не совершала никаких поездок, но употребляла сырой сок финиковой пальмы.