Неизлечимый вирус Нипах вышел за пределы Индии, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2026
22:37 07.02.2026 (обновлено: 22:41 07.02.2026)
Неизлечимый вирус Нипах вышел за пределы Индии, пишут СМИ
Неизлечимый вирус Нипах вышел за пределы Индии, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2026
Неизлечимый вирус Нипах вышел за пределы Индии, пишут СМИ
Женщина, заразившаяся вирусом Нипах, умерла в Бангладеш, пишет The Independent со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения. РИА Новости, 07.02.2026
в мире
бангладеш
индия
западная бенгалия
здоровье - общество
бангладеш
индия
западная бенгалия
2026
в мире, бангладеш, индия, западная бенгалия, здоровье - общество
В мире, Бангладеш, Индия, Западная Бенгалия, Здоровье - Общество
Неизлечимый вирус Нипах вышел за пределы Индии, пишут СМИ

Independent: женщина умерла в Бангладеш из-за вируса Нипах

© REUTERS / Mohammad Ponir HossainЛаборанты полевой лаборатории в защитных костюмах во время исследования вируса Нипах
Лаборанты полевой лаборатории в защитных костюмах во время исследования вируса Нипах - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
Лаборанты полевой лаборатории в защитных костюмах во время исследования вируса Нипах. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Женщина, заразившаяся вирусом Нипах, умерла в Бангладеш, пишет The Independent со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
"В прошлом месяце в северной части Бангладеш скончалась женщина, заразившаяся смертельно опасным вирусом Нипах", — говорится в публикации.
Пробирки с кровью - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
На популярных азиатских курортах не выявили случаи заражения вирусом Нипах
5 февраля, 09:37
В материале отметили, что инцидент произошел на фоне того, как страны Южной Азии усиливают контроль из-за возможной вспышки заболевания.
По данным издания, у женщины появились симптомы 21 января, через неделю она скончалась. Еще через день было подтверждено ее заражение вирусом. Сообщается, что она не совершала никаких поездок, но употребляла сырой сок финиковой пальмы.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о нескольких случаях заражения вирусом Нипах среди медицинских работников. Многие страны Азии, включая Вьетнам, Сингапур и Индонезию, на фоне данных сообщений заявили об усилении мер санэпиднадзора. Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире: лекарства и вакцины от него не существует. Нипах может вызывать лихорадку и энцефалопатию — поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75 процентов.
Медики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Врач рассказала, что делать, если появились симптомы вируса Нипах
1 февраля, 01:00
 
В миреБангладешИндияЗападная БенгалияЗдоровье - Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
