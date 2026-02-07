"Укрпочта" попала в скандал со школьницами в откровенных нарядах

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Укрпочта" угодила в скандал со школьницами в откровенных нарядах на фоне раскрытия документов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна - служба в честь Дня всех влюбленных опубликовала фото, вызвавшие резонанс среди пользователей соцсетей, сообщает издание "Страна.ua".