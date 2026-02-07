Рейтинг@Mail.ru
"Укрпочта" попала в скандал со школьницами в откровенных нарядах - РИА Новости, 07.02.2026
01:52 07.02.2026
"Укрпочта" попала в скандал со школьницами в откровенных нарядах
"Укрпочта" попала в скандал со школьницами в откровенных нарядах - РИА Новости, 07.02.2026
"Укрпочта" попала в скандал со школьницами в откровенных нарядах
"Укрпочта" угодила в скандал со школьницами в откровенных нарядах на фоне раскрытия документов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна -... РИА Новости, 07.02.2026
в мире
сша
джеффри эпштейн
укрпочта
в мире, сша, джеффри эпштейн, укрпочта
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Укрпочта
"Укрпочта" попала в скандал со школьницами в откровенных нарядах

"Укрпочта" попала в скандал со школьницами после раскрытия файлов Эпштейна

© Фото : УкрпочтаЛоготип "Укрпочты"
Логотип Укрпочты - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : Укрпочта
Логотип "Укрпочты". Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Укрпочта" угодила в скандал со школьницами в откровенных нарядах на фоне раскрытия документов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна - служба в честь Дня всех влюбленных опубликовала фото, вызвавшие резонанс среди пользователей соцсетей, сообщает издание "Страна.ua".
"Укрпочта" попала в скандал из-за проекта ко Дню всех влюбленных... Как заявляют в компании, идея основана на ностальгии по школьным годам... Однако пользователи сети возмутились тем, что девочки-подростки на фото выглядят слишком "сексуализированными". Вспомнили и скандал с Эпштейном", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По информации издания, в результате скандала "Укрпочте" пришлось удалить одну из публикаций, на которой была запечатлена школьница в мини-юбке.
Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
В миреСШАДжеффри ЭпштейнУкрпочта
 
 
