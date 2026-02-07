Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники ТЦК насмерть забили мобилизованного
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:59 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/ukraina-2072942937.html
Сотрудники ТЦК насмерть забили мобилизованного
Сотрудники ТЦК насмерть забили мобилизованного - РИА Новости, 07.02.2026
Сотрудники ТЦК насмерть забили мобилизованного
Полиция Днепропетровской области на Украине сообщила о задержании трех сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют...
2026-02-07T22:59:00+03:00
2026-02-07T22:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20260107/sotrudnik-2066799697.html
днепропетровская область
украина
в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Сотрудники ТЦК насмерть забили мобилизованного

Сотрудники ТЦК в Днепропетровской области насмерть забили мобилизованного

Флаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Полиция Днепропетровской области на Украине сообщила о задержании трех сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), которые насмерть забили мобилизованного мужчину.
"Полиция задержала трех военнослужащих ТЦК, причастных к нанесению смертельных телесных повреждений местному жителю. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного статьей "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего", - говорится в Telegram-канале полиции Днепропетровской области.
В полиции отметили, что по предварительным результатам экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате травмы головы, досудебное расследование продолжается.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
На Украине задержали сотрудника ТЦК, избивавшего военнообязанных
7 января, 21:41
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
