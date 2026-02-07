Сотрудники ТЦК насмерть забили мобилизованного

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Полиция Днепропетровской области на Украине сообщила о задержании трех сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), которые насмерть забили мобилизованного мужчину.
"Полиция задержала трех военнослужащих ТЦК, причастных к нанесению смертельных телесных повреждений местному жителю. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного статьей "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего", - говорится в Telegram-канале полиции Днепропетровской области.
В полиции отметили, что по предварительным результатам экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате травмы головы, досудебное расследование продолжается.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.