В Запорожье разоблачили кол-центры украинских мошенников

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Ряд мошеннических кол-центров, которые под видом работников банков и налоговой службы похищали деньги у граждан Украины и иностранных государств, был разоблачен в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщила Украинская национальная полиция в субботу.
В полиции уточнили, что подозреваемые использовали различные сценарии, включая истории о необходимости перевода средств на так называемые безопасные счета. Так, в том числе был разоблачен кол-центр, занимавшийся кражей средств у граждан Казахстана. Нанесенный потерпевшим ущерб составил около 17,5 тысячи долларов. Кроме того, один из задержанных организовал кол-центр, находясь в местах лишения свободы, ущерб составил более 60,6 тысячи долларов.
"Киберполицейские Запорожской области (на подконтрольной Украине части. — Прим. ред.) совместно со следователями разоблачили и прекратили деятельность нескольких мошеннических кол-центров, участники которых <…> под видом работников банков и налоговой службы выманивали деньги у граждан <…> Украины и иностранных государств", — говорится на сайте полиции.
Все задержанные обвиняются в мошенничестве, им грозит до восьми лет лишения свободы.
В начале феврале считавшийся оппозиционером, но оказавшийся разведчиком Роман Протасевич в авторской программе "Без прикрытия" на телеканале СТВ сообщил, что Украина стала центром транснациональной индустрии телефонного мошенничества, оттуда совершается до двух миллионов звонков в сутки более чем в 20 стран.
