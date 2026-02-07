В Запорожье разоблачили кол-центры украинских мошенников

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Ряд мошеннических кол-центров, которые под видом работников банков и налоговой службы похищали деньги у граждан Украины и иностранных государств, был разоблачен в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщила Украинская национальная полиция в субботу.