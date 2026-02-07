Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье разоблачили кол-центры украинских мошенников - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 07.02.2026 (обновлено: 23:14 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/ukraina-2072928660.html
В Запорожье разоблачили кол-центры украинских мошенников
В Запорожье разоблачили кол-центры украинских мошенников - РИА Новости, 07.02.2026
В Запорожье разоблачили кол-центры украинских мошенников
Ряд мошеннических кол-центров, которые под видом работников банков и налоговой службы похищали деньги у граждан Украины и иностранных государств, был разоблачен РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T19:40:00+03:00
2026-02-07T23:14:00+03:00
украина
запорожье
казахстан
роман протасевич
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/70/1441237020_0:287:3131:2048_1920x0_80_0_0_452b430600b606337c94b40cb0819f9d.jpg
https://ria.ru/20251001/dnepropetrovsk-2045531385.html
украина
запорожье
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/70/1441237020_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_788068f9cec5601b899d19ce5c30e062.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, запорожье, казахстан, роман протасевич, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Запорожье, Казахстан, Роман Протасевич, Вооруженные силы Украины, В мире
В Запорожье разоблачили кол-центры украинских мошенников

Запорожская полиция разоблачила мошеннические кол-центры

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Ряд мошеннических кол-центров, которые под видом работников банков и налоговой службы похищали деньги у граждан Украины и иностранных государств, был разоблачен в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщила Украинская национальная полиция в субботу.
В полиции уточнили, что подозреваемые использовали различные сценарии, включая истории о необходимости перевода средств на так называемые безопасные счета. Так, в том числе был разоблачен кол-центр, занимавшийся кражей средств у граждан Казахстана. Нанесенный потерпевшим ущерб составил около 17,5 тысячи долларов. Кроме того, один из задержанных организовал кол-центр, находясь в местах лишения свободы, ущерб составил более 60,6 тысячи долларов.
"Киберполицейские Запорожской области (на подконтрольной Украине части. — Прим. ред.) совместно со следователями разоблачили и прекратили деятельность нескольких мошеннических кол-центров, участники которых <…> под видом работников банков и налоговой службы выманивали деньги у граждан <…> Украины и иностранных государств", — говорится на сайте полиции.
Все задержанные обвиняются в мошенничестве, им грозит до восьми лет лишения свободы.
В начале феврале считавшийся оппозиционером, но оказавшийся разведчиком Роман Протасевич в авторской программе "Без прикрытия" на телеканале СТВ сообщил, что Украина стала центром транснациональной индустрии телефонного мошенничества, оттуда совершается до двух миллионов звонков в сутки более чем в 20 стран.
Момент удара по офису украинских телефонных мошенников в Днепропетровске. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Подполье: в Днепропетровске поразили офис телефонных мошенников
1 октября 2025, 00:42
 
УкраинаЗапорожьеКазахстанРоман ПротасевичВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала