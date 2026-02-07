МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Верховный суд Украины отклонил иск о необходимости проведения президентских выборов в стране, чем узаконил узурпацию власти Владимиром Зеленским, срок полномочий которого закончился весной 2024 года, заявил обвиняемый в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.

Как заявил депутат, соответствующее решение Верховный суд принял еще в пятницу. Это уже второе решение украинского суда по иску Дубинского о необходимости проведения выборов в стране, который он подал еще в июне 2024 года. Как пишет Дубинский, суд первой инстанции отказал в их проведении якобы по соображениям безопасности из-за боевых действий в стране.