Суд на Украине "освятил" узурпацию власти Зеленским, заявил депутат Рады

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Верховный суд Украины отклонил иск о необходимости проведения президентских выборов в стране, чем узаконил узурпацию власти Владимиром Зеленским, срок полномочий которого закончился весной 2024 года, заявил обвиняемый в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.
"Большая палата Верховного суда под председательством судьи (Олега - ред.) Кривенды вчера окончательно освятила узурпацию власти (Владимиром - ред.) Зеленским и отменила выборы президента", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Как заявил депутат, соответствующее решение Верховный суд принял еще в пятницу. Это уже второе решение украинского суда по иску Дубинского о необходимости проведения выборов в стране, который он подал еще в июне 2024 года. Как пишет Дубинский, суд первой инстанции отказал в их проведении якобы по соображениям безопасности из-за боевых действий в стране.
Депутат напоминает, что после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести выборы на Украине, Рада создала рабочую группу по проведению выборов во время действия военного положения. Тем не менее, Верховный суд Украины все же отклонил иск Дубинского, что, по его мнению, говорит о решении украинских властей сохранить власть Зеленского.
Полный текст решения суда и свои комментарии к документу Дубинский пообещал опубликовать позднее.
В декабре 2025 года глава фракции Зеленского в Раде "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в украинском парламенте формируется рабочая группа по проработке вопроса возможного проведения выборов президента Украины во время действия военного положения. Группа провела уже два заседания, третье собрание назначено на начало февраля. В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.