Рейтинг@Mail.ru
В Киеве в СИЗО началась эпидемия инфекционного заболевания, заявили в Раде - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/ukraina-2072888644.html
В Киеве в СИЗО началась эпидемия инфекционного заболевания, заявили в Раде
В Киеве в СИЗО началась эпидемия инфекционного заболевания, заявили в Раде - РИА Новости, 07.02.2026
В Киеве в СИЗО началась эпидемия инфекционного заболевания, заявили в Раде
Эпидемия инфекционного заболевания началась среди заключенных в Лукьяновском СИЗО в Киеве, заявил обвиняемый в госизмене депутат Рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T14:19:00+03:00
2026-02-07T14:19:00+03:00
в мире
киев
украина
александр дубинский
виталий кличко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068967407_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_ef34e72828182eacc42bfeef212df41b.jpg
https://ria.ru/20260206/kiev-2072786055.html
https://ria.ru/20260205/ukraintsy-2072246618.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068967407_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0473f0f237fdac75cdfc57cd999c00e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, александр дубинский, виталий кличко
В мире, Киев, Украина, Александр Дубинский, Виталий Кличко
В Киеве в СИЗО началась эпидемия инфекционного заболевания, заявили в Раде

Дубинский: в киевском СИЗО началась эпидемия инфекционного заболевания

© REUTERS / Vladyslav SodelКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Эпидемия инфекционного заболевания началась среди заключенных в Лукьяновском СИЗО в Киеве, заявил обвиняемый в госизмене депутат Рады Александр Дубинский, ссылаясь на слова заключенных.
Как пояснил депутат, о вспышке заболевания ему сообщили подписчики из числа заключенных через Telegram. По их словам, инфекция распространилась в "Столыпинке" - одном из самых старых корпусов Лукьяновского СИЗО.
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Все больше районов Киева полностью остаются без света в вечернее время
6 февраля, 19:48
"В СИЗО корпуса "Столыпин" эпидемия. Заболевание с такими симптомами: кашель, температура, жжение в груди, ломота в суставах, слабость, диарея, насморк. У одного из заключённых… уже выявлена пневмония", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Источники депутата сообщили, что заболевшим не оказывается медицинская помощь. По их словам, переполненные камеры фактически не отапливаются, часто отключается электричество. У заключенных забрали сухое горючее, с помощью которого они могли согреться и вскипятить воду.
По данным депутата, по состоянию на 6 февраля число заболевших увеличилось.
Во вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что два района столицы практически полностью остались без теплоснабжения. Министр энергетики, первый вице-премьер страны Денис Шмыгаль позднее добавил, что сотни тысяч семей остались без теплоснабжения на Украине.
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Никакая власть нас так не грабила": чем возмутились жители Киева
5 февраля, 17:28
 
В миреКиевУкраинаАлександр ДубинскийВиталий Кличко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала