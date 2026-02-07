В Киеве в СИЗО началась эпидемия инфекционного заболевания, заявили в Раде

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Эпидемия инфекционного заболевания началась среди заключенных в Лукьяновском СИЗО в Киеве, заявил обвиняемый в госизмене депутат Рады Александр Дубинский, ссылаясь на слова заключенных.

Как пояснил депутат, о вспышке заболевания ему сообщили подписчики из числа заключенных через Telegram. По их словам, инфекция распространилась в "Столыпинке" - одном из самых старых корпусов Лукьяновского СИЗО.

"В СИЗО корпуса "Столыпин" эпидемия. Заболевание с такими симптомами: кашель, температура, жжение в груди, ломота в суставах, слабость, диарея, насморк. У одного из заключённых… уже выявлена пневмония", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Источники депутата сообщили, что заболевшим не оказывается медицинская помощь. По их словам, переполненные камеры фактически не отапливаются, часто отключается электричество. У заключенных забрали сухое горючее, с помощью которого они могли согреться и вскипятить воду.