В Киеве в СИЗО началась эпидемия инфекционного заболевания, заявили в Раде
Эпидемия инфекционного заболевания началась среди заключенных в Лукьяновском СИЗО в Киеве, заявил обвиняемый в госизмене депутат Рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 07.02.2026
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Эпидемия инфекционного заболевания началась среди заключенных в Лукьяновском СИЗО в Киеве, заявил обвиняемый в госизмене депутат Рады Александр Дубинский, ссылаясь на слова заключенных.
Как пояснил депутат, о вспышке заболевания ему сообщили подписчики из числа заключенных через Telegram. По их словам, инфекция распространилась в "Столыпинке" - одном из самых старых корпусов Лукьяновского СИЗО.
"В СИЗО корпуса "Столыпин" эпидемия. Заболевание с такими симптомами: кашель, температура, жжение в груди, ломота в суставах, слабость, диарея, насморк. У одного из заключённых… уже выявлена пневмония", - написал Дубинский
в своем Telegram-канале.
Источники депутата сообщили, что заболевшим не оказывается медицинская помощь. По их словам, переполненные камеры фактически не отапливаются, часто отключается электричество. У заключенных забрали сухое горючее, с помощью которого они могли согреться и вскипятить воду.
По данным депутата, по состоянию на 6 февраля число заболевших увеличилось.
Во вторник мэр Киева Виталий Кличко
сообщил, что два района столицы практически полностью остались без теплоснабжения. Министр энергетики, первый вице-премьер страны Денис Шмыгаль
позднее добавил, что сотни тысяч семей остались без теплоснабжения на Украине
