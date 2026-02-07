Рейтинг@Mail.ru
Похожий на Эпштейна турок устал от сравнений с ним и хочет сменить стрижку
19:10 07.02.2026
Похожий на Эпштейна турок устал от сравнений с ним и хочет сменить стрижку
Похожий на Эпштейна турок устал от сравнений с ним и хочет сменить стрижку - РИА Новости, 07.02.2026
Похожий на Эпштейна турок устал от сравнений с ним и хочет сменить стрижку
Житель турецкого Кайсери Рифат Оздемир заявил, что сограждане постоянно сравнивают его со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном,... РИА Новости, 07.02.2026
в мире
кайсери
сша
джеффри эпштейн
кайсери
сша
в мире, кайсери, сша, джеффри эпштейн
В мире, Кайсери, США, Джеффри Эпштейн
Похожий на Эпштейна турок устал от сравнений с ним и хочет сменить стрижку

DHA: похожий на Эпштейна турок устал от сравнений с ним и хочет сменить прическу

Заключенный Джеффри Эпштейн
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Заключенный Джеффри Эпштейн. Архивное фото
СТАМБУЛ, 7 фев - РИА Новости. Житель турецкого Кайсери Рифат Оздемир заявил, что сограждане постоянно сравнивают его со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, поэтому планирует сменить внешность.
Как рассказал информационному агентству DHA 55-летний Оздемир, в последнее время люди на улице стали неприветливо на него смотреть.
"Сначала мне племянник сказал, что я похож на Джеффри Эпштейна, а я даже не знал, кто это, потом выяснил из соцсетей и новостей. Я не хочу, чтобы меня с таким человеком сравнивали. Может, мы немного похожи, мне очень не повезло", - пожаловался Оздемир, отметив, что пока негативная реакция прохожих ограничивается взглядами.
Мужчина попросил сограждан перестать сравнивать его с Эпштейном.
"Я уже задумался о том, чтобы изменить внешность – поменяю прическу, отпущу бороду, хотя мне это не нравится. Лишь бы не быть похожим на того человека. Как изменить выражение лица - не знаю... в любом случае, я не Эпштейн. В Кайсери такой плохой человек не мог бы появиться", - сказал Оздемир.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
В миреКайсериСШАДжеффри Эпштейн
 
 
Версия 2023.1 Beta
