Похожий на Эпштейна турок устал от сравнений с ним и хочет сменить стрижку

СТАМБУЛ, 7 фев - РИА Новости. Житель турецкого Кайсери Рифат Оздемир заявил, что сограждане постоянно сравнивают его со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, поэтому планирует сменить внешность.
Как рассказал информационному агентству DHA 55-летний Оздемир, в последнее время люди на улице стали неприветливо на него смотреть.
Вчера, 14:20
"Сначала мне племянник сказал, что я похож на Джеффри Эпштейна, а я даже не знал, кто это, потом выяснил из соцсетей и новостей. Я не хочу, чтобы меня с таким человеком сравнивали. Может, мы немного похожи, мне очень не повезло", - пожаловался Оздемир, отметив, что пока негативная реакция прохожих ограничивается взглядами.
Мужчина попросил сограждан перестать сравнивать его с Эпштейном.
"Я уже задумался о том, чтобы изменить внешность – поменяю прическу, отпущу бороду, хотя мне это не нравится. Лишь бы не быть похожим на того человека. Как изменить выражение лица - не знаю... в любом случае, я не Эпштейн. В Кайсери такой плохой человек не мог бы появиться", - сказал Оздемир.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.