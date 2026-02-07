Прокуратура выясняет обстоятельства посадки на мель судна в Финском заливе

Ранее ГУМЧС по Ленинградской области сообщало, что судно Sfera, совершавшее рейс из порта Усть-Луга (Ленинградская область) в Данию с грузом минеральных удобрений (72 000 тонн), село на мель. На борту находится экипаж из 22 человек. Сообщалось, что пострадавших нет, повреждений корпуса и разлива нефтепродуктов не зафиксировано.