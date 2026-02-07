https://ria.ru/20260207/sukhogruz-2072860109.html
Прокуратура выясняет обстоятельства посадки на мель судна в Финском заливе
Прокуратура выясняет обстоятельства посадки на мель судна в Финском заливе - РИА Новости, 07.02.2026
Прокуратура выясняет обстоятельства посадки на мель судна в Финском заливе
Транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства посадки на мель судна с минеральными удобрениями в Финском заливе, сообщила Северо-Западная транспортная... РИА Новости, 07.02.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства посадки на мель судна с минеральными удобрениями в Финском заливе, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Ранее ГУМЧС по Ленинградской области сообщало, что судно Sfera, совершавшее рейс из порта Усть-Луга (Ленинградская область) в Данию с грузом минеральных удобрений (72 000 тонн), село на мель. На борту находится экипаж из 22 человек. Сообщалось, что пострадавших нет, повреждений корпуса и разлива нефтепродуктов не зафиксировано.
"Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта", - говорится в сообщении.