Направлявшийся в Данию сухогруз сел на мель в Финском заливе
09:46 07.02.2026 (обновлено: 10:16 07.02.2026)
Направлявшийся в Данию сухогруз сел на мель в Финском заливе
Сухогруз с минеральными удобрениями, направлявшийся в Данию, сел на мель в Финском заливе, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Ленинградской области.
2026
1920
1920
true
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Сухогруз с минеральными удобрениями, направлявшийся в Данию, сел на мель в Финском заливе, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Ленинградской области.
"Судно Sfera (тип: сухогруз), совершавшее рейс из порта Усть-Луга (Ленинградская область) в порт Скаген (Дания) с грузом минеральных удобрений (72 000 тонн), совершило посадку на мель. На борту находится экипаж из 22 человек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что погибших и пострадавших нет, повреждений корпуса не обнаружено. Разлива нефтепродуктов в акватории Финского залива нет.
По данным ведомства, инцидент не оказывает влияния на движение других судов. Экипаж предпринимает попытки самостоятельно сняться с мели.
Сухогруз сел на мель в семи километрах от торгового порта Махачкалы
