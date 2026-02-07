https://ria.ru/20260207/sukhogruz-2072859308.html
Направлявшийся в Данию сухогруз сел на мель в Финском заливе
Направлявшийся в Данию сухогруз сел на мель в Финском заливе
Сухогруз с минеральными удобрениями, направлявшийся в Данию, сел на мель в Финском заливе, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Ленинградской области. РИА Новости, 07.02.2026
Направлявшийся в Данию сухогруз сел на мель в Финском заливе
