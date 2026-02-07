Появились новые подробности по делу Эпштейна

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн за несколько часов до ареста обсуждал с бывшим главным стратегом США Стивеном Бэнноном съемки документального проекта на своем острове Литл-Сент-Джеймс, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные Минюстом США материалы.

"Если получится, можем ли мы снять материал на острове?" — написал Бэннон Эпштейну в 10:59 по местному времени 6 июля 2019 года, следует из переписки в iMessage.

Эпштейн ответил "да" спустя несколько секунд, после чего Бэннон начал обсуждать возможный график работы на ближайшие дни.

Однако вечером того же дня переписка резко оборвалась. Эпштейн сообщил, что все планы отменяются, а на уточняющий вопрос Бэннона больше не ответил.

Из материалов следует, что речь шла о документальном проекте, который должен был представить Эпштейна в более благоприятном свете. В рамках этой идеи планировались съемки его бесед о науке и международной политике с известными интеллектуалами.

В опубликованные материалы также вошло двухчасовое необработанное интервью с Эпштейном, записанное, предположительно, для этого проекта.