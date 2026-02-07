https://ria.ru/20260207/ssha-2072888810.html
Появились новые подробности по делу Эпштейна
Появились новые подробности по делу Эпштейна - РИА Новости, 07.02.2026
Появились новые подробности по делу Эпштейна
Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн за несколько часов до ареста обсуждал с бывшим главным стратегом США Стивеном Бэнноном съемки документального... РИА Новости, 07.02.2026
в мире
сша
джеффри эпштейн
стивен бэннон
сша
Новости
ru-RU
Появились новые подробности по делу Эпштейна
Эпштейн за несколько часов до ареста обсуждал с Бэнноном съемки на своем острове
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн за несколько часов до ареста обсуждал с бывшим главным стратегом США Стивеном Бэнноном съемки документального проекта на своем острове Литл-Сент-Джеймс, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные Минюстом США материалы.
"Если получится, можем ли мы снять материал на острове?" — написал Бэннон Эпштейну
в 10:59 по местному времени 6 июля 2019 года, следует из переписки в iMessage.
Эпштейн ответил "да" спустя несколько секунд, после чего Бэннон начал обсуждать возможный график работы на ближайшие дни.
Однако вечером того же дня переписка резко оборвалась. Эпштейн сообщил, что все планы отменяются, а на уточняющий вопрос Бэннона больше не ответил.
Из материалов следует, что речь шла о документальном проекте, который должен был представить Эпштейна в более благоприятном свете. В рамках этой идеи планировались съемки его бесед о науке и международной политике с известными интеллектуалами.
В опубликованные материалы также вошло двухчасовое необработанное интервью с Эпштейном, записанное, предположительно, для этого проекта.
В 2019 году Эпштейну в США
были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.