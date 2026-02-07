Рейтинг@Mail.ru
Конгрессмены в США ознакомятся с неотредактированными документами Эпштейна
07.02.2026
03:00 07.02.2026
Конгрессмены в США ознакомятся с неотредактированными документами Эпштейна
Конгрессмены в США ознакомятся с неотредактированными документами Эпштейна - РИА Новости, 07.02.2026
Конгрессмены в США ознакомятся с неотредактированными документами Эпштейна
Члены конгресса США смогут приступить к ознакомлению с неотредактированной версией документов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна в... РИА Новости, 07.02.2026
2026
Конгрессмены в США ознакомятся с неотредактированными документами Эпштейна

Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Члены конгресса США смогут приступить к ознакомлению с неотредактированной версией документов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна в понедельник, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
"Члены конгресса смогут начать ознакомление с неотредактированной версией документов министерства юстиции по делу Джеффри Эпштейна в понедельник", - говорится в публикации.
Как отмечается, они смогут ознакомиться с материалами на компьютерах в офисах министерства юстиции, но не смогут просматривать сами бумажные документы, а также могут делать заметки, но не могут приносить с собой электронные устройства.
Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
