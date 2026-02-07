Рейтинг@Mail.ru
07.02.2026
01:36 07.02.2026
Министр ВМС США Фелан числился пассажиром самолета Эпштейна
Министр ВМС США Фелан числился пассажиром самолета Эпштейна
Министр ВМС США Джон Фелан в 2006 году, будучи бизнесменом, фигурировал в списке пассажиров частного самолёта скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, РИА Новости, 07.02.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Министр ВМС США Фелан числился пассажиром самолета Эпштейна

РИА Новости: Джон Фелан числился пассажиром самолета Эпштейна в 2006 году

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Министр ВМС США Джон Фелан в 2006 году, будучи бизнесменом, фигурировал в списке пассажиров частного самолёта скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные по делу документы.
Согласно документу, Фелан фигурировал в списке пассажиров частного самолёта Джеффри Эпштейна Boeing 727 от 3 марта 2006 года. Рейс вылетел из аэропорта Лутон в Лондоне и направлялся в Нью-Йорк.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Брат Эпштейна считает, что финансиста убили
00:55
Всего на борту в тот день находились 13 пассажиров, включая самого Эпштейна, при этом имена шести человек в списке скрыты.
На борту также находился и Жан-Люк Брунель, французский модельный агент и близкий соратник Эпштейна, обвинявшийся в сексуальном насилии над несовершеннолетними и найденный мёртвым в тюремной камере в 2022 году. Также в списке был Джимми Кейн, тогдашний глава инвестиционной компании Bear Stearns.
Дональд Трамп впервые объявил о выдвижении Фелана на пост министра ВМС США 27 ноября 2024 года, а 25 марта 2025 года он был официально приведён к присяге как 79-й министр ведомства.
Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
До перехода на государственную службу во второй администрации Дональда Трампа Фелан занимался инвестициями и управлением капиталом, включая в компаниях MSD Capital и Rugger Management.
Букингемский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Эпштейн хотел купить гостиницу рядом с Букингемским дворцом
Вчера, 17:06
 
Заголовок открываемого материала