Министр ВМС США Фелан числился пассажиром самолета Эпштейна
Министр ВМС США Фелан числился пассажиром самолета Эпштейна - РИА Новости, 07.02.2026
Министр ВМС США Фелан числился пассажиром самолета Эпштейна
Министр ВМС США Джон Фелан в 2006 году, будучи бизнесменом, фигурировал в списке пассажиров частного самолёта скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости.
Министр ВМС США Джон Фелан в 2006 году, будучи бизнесменом, фигурировал в списке пассажиров частного самолёта скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные по делу документы
.
Согласно документу, Фелан фигурировал в списке пассажиров частного самолёта Джеффри Эпштейна Boeing 72
7 от 3 марта 2006 года. Рейс вылетел из аэропорта Лутон в Лондоне
и направлялся в Нью-Йорк
.
Всего на борту в тот день находились 13 пассажиров, включая самого Эпштейна, при этом имена шести человек в списке скрыты.
На борту также находился и Жан-Люк Брунель, французский модельный агент и близкий соратник Эпштейна, обвинявшийся в сексуальном насилии над несовершеннолетними и найденный мёртвым в тюремной камере в 2022 году. Также в списке был Джимми Кейн, тогдашний глава инвестиционной компании Bear Stearns.
Дональд Трамп
впервые объявил о выдвижении Фелана на пост министра ВМС США 27 ноября 2024 года, а 25 марта 2025 года он был официально приведён к присяге как 79-й министр ведомства.
Заместитель генерального прокурора США
Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
До перехода на государственную службу во второй администрации Дональда Трампа Фелан занимался инвестициями и управлением капиталом, включая в компаниях MSD Capital и Rugger Management.