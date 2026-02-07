Ученый оценил перспективы наблюдений обратной стороны Солнца

«

"Решить проблему постоянной видимости обратной стороны можно группировкой спутников, которые непрерывно обращаются вокруг Солнца, так что в каждый момент хотя бы один находится там. Но таких проектов нет, и, на мой взгляд, они почти неподъёмные. Реализовать их можно, но не видно мотивации. Вспышки с обратной стороны не влияют на Землю, а только ради науки такое делать не станут", - сказал Богачёв.