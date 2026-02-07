https://ria.ru/20260207/solntse-2072877237.html
Ученый оценил перспективы наблюдений обратной стороны Солнца
Ученый оценил перспективы наблюдений обратной стороны Солнца
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Человечество вряд ли когда-либо придёт к тому, чтобы безостановочно наблюдать обратную сторону Солнца, такие проекты слишком дороги, чтобы реализовывать их только из научного интереса, а процессы, там происходящие, не влияют на Землю, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.
В 2026 году на Солнце была зафиксирована всего одна вспышка максимального класса Х (произошла 18 января). В то же время, как полагают учёные, события 8, 12 и 24 января, произошедшие на обратной стороне звезды, также можно было бы отнести к этой категории. Кроме того, очень сильный взрыв на той стороне Солнца учёные заметили 6 февраля. Как ожидается, область, которая его породила, прекратит своё существование к тому моменту, когда выйдет на видимую с Земли
сторону.
«
"Решить проблему постоянной видимости обратной стороны можно группировкой спутников, которые непрерывно обращаются вокруг Солнца, так что в каждый момент хотя бы один находится там. Но таких проектов нет, и, на мой взгляд, они почти неподъёмные. Реализовать их можно, но не видно мотивации. Вспышки с обратной стороны не влияют на Землю, а только ради науки такое делать не станут", - сказал Богачёв.
По его словам, обсуждаются планы отправки такого спутника в точку L5 - это одна из точек Лагранжа, в которых уравновешиваются гравитация Солнца и Земли, расположенная "сбоку" от нашей планеты на расстоянии 150 миллионов километров от Солнца и Земли. Однако "дальше бумажных этапов это обсуждение пока не прошло", посетовал учёный.