Рейтинг@Mail.ru
Ученый оценил перспективы наблюдений обратной стороны Солнца - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
12:33 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/solntse-2072877237.html
Ученый оценил перспективы наблюдений обратной стороны Солнца
Ученый оценил перспективы наблюдений обратной стороны Солнца - РИА Новости, 07.02.2026
Ученый оценил перспективы наблюдений обратной стороны Солнца
Человечество вряд ли когда-либо придёт к тому, чтобы безостановочно наблюдать обратную сторону Солнца, такие проекты слишком дороги, чтобы реализовывать их... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T12:33:00+03:00
2026-02-07T12:33:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071630974_0:649:1201:1325_1920x0_80_0_0_aa35e75f92567d4a1db80f305848c0e6.jpg
https://ria.ru/20260207/solntse-2072865246.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071630974_0:517:1201:1418_1920x0_80_0_0_ba806178b059325420498bae7309c42e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Наука, Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
Ученый оценил перспективы наблюдений обратной стороны Солнца

Астроном Богачев: спутники для мониторинга обратной стороны Солнца очень дорогие

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Человечество вряд ли когда-либо придёт к тому, чтобы безостановочно наблюдать обратную сторону Солнца, такие проекты слишком дороги, чтобы реализовывать их только из научного интереса, а процессы, там происходящие, не влияют на Землю, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.
В 2026 году на Солнце была зафиксирована всего одна вспышка максимального класса Х (произошла 18 января). В то же время, как полагают учёные, события 8, 12 и 24 января, произошедшие на обратной стороне звезды, также можно было бы отнести к этой категории. Кроме того, очень сильный взрыв на той стороне Солнца учёные заметили 6 февраля. Как ожидается, область, которая его породила, прекратит своё существование к тому моменту, когда выйдет на видимую с Земли сторону.
«
"Решить проблему постоянной видимости обратной стороны можно группировкой спутников, которые непрерывно обращаются вокруг Солнца, так что в каждый момент хотя бы один находится там. Но таких проектов нет, и, на мой взгляд, они почти неподъёмные. Реализовать их можно, но не видно мотивации. Вспышки с обратной стороны не влияют на Землю, а только ради науки такое делать не станут", - сказал Богачёв.
По его словам, обсуждаются планы отправки такого спутника в точку L5 - это одна из точек Лагранжа, в которых уравновешиваются гравитация Солнца и Земли, расположенная "сбоку" от нашей планеты на расстоянии 150 миллионов километров от Солнца и Земли. Однако "дальше бумажных этапов это обсуждение пока не прошло", посетовал учёный.
Кадр, на котором запечатлен один из сильнейших всплесков активности на Солнце - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
На Солнце внезапно завершился один из сильнейших всплесков активности
Вчера, 10:55
 
НаукаЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала