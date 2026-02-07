Кадр, на котором запечатлен один из сильнейших всплесков активности на Солнце

На Солнце внезапно завершился один из сильнейших всплесков активности

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. На Солнце неожиданно завершился один из сильнейших всплесков активности, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

« "Наблюдавшийся с начала февраля мощный всплеск солнечной активности прекратился резко, "словно кто-то дернул рубильник", — говорится в ее Telegram-канале.

По данным Лаборатории, "бушевавшей" напротив Земли активной области 4366 оставалось всего одно событие до повторения рекорда XXI века по числу сильных вспышек и два до того, чтобы его превзойти.

Рекорд принадлежит области 3664, в мае 2024 года породившей 64 сильные или очень сильные вспышки.

Всплеск активности наблюдался на Солнце на прошлой неделе. С 31 января по 5 февраля ежедневно происходило около 20 вспышек, преимущественно сильных. Больше всего их было именно в области 4366.