На Солнце внезапно завершился один из сильнейших всплесков активности

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. На Солнце неожиданно завершился один из сильнейших всплесков активности, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«
"Наблюдавшийся с начала февраля мощный всплеск солнечной активности прекратился резко, "словно кто-то дернул рубильник", — говорится в ее Telegram-канале.
Ученые заметили очень сильную вспышку на обратной стороне Солнца
6 февраля, 12:46
По данным Лаборатории, "бушевавшей" напротив Земли активной области 4366 оставалось всего одно событие до повторения рекорда XXI века по числу сильных вспышек и два до того, чтобы его превзойти.
Рекорд принадлежит области 3664, в мае 2024 года породившей 64 сильные или очень сильные вспышки.
Всплеск активности наблюдался на Солнце на прошлой неделе. С 31 января по 5 февраля ежедневно происходило около 20 вспышек, преимущественно сильных. Больше всего их было именно в области 4366.
Накануне вспышек было меньше — 12 обычных и одна сильная. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури, возникающие из-за солнечной активности, на здоровье людей, пока нет.
Магнитные бури в феврале: прогноз на месяц
2 февраля, 17:51