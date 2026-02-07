Рейтинг@Mail.ru
Житель Петербурга выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо работнику ПВЗ - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/sk-2072911954.html
Житель Петербурга выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо работнику ПВЗ
Житель Петербурга выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо работнику ПВЗ - РИА Новости, 07.02.2026
Житель Петербурга выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо работнику ПВЗ
Мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета в область головы работнику пункта выдачи заказов в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело о хулиганстве,... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T17:19:00+03:00
2026-02-07T17:19:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246976_54:106:3214:1883_1920x0_80_0_0_85ca78791409a3423322742dd7a74d6a.jpg
https://ria.ru/20260207/ufa-2072902121.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246976_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3ec24b20c9c5d05638c25f7955b701f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Житель Петербурга выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо работнику ПВЗ

СК: житель Петербурга выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо работнику ПВЗ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники следственного комитета
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета в область головы работнику пункта выдачи заказов в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает городское ГСУСК РФ.
"В ходе предварительного следствия установлено, что 4 февраля текущего года фигурант, находясь в пункте выдачи заказов на улице Ленсовета, используя малозначительный повод, выстрелил в область головы работнику ПВЗ из аэрозольного пистолета в присутствии других граждан, в том числе двоих малолетних детей. Мужчине оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Видео из общежития медуниверситета в Уфе - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
СК раскрыл подробности о напавшем на студентов в Уфе
Вчера, 16:10
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала