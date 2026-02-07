https://ria.ru/20260207/sk-2072911954.html
Житель Петербурга выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо работнику ПВЗ
2026-02-07T17:19:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета в область головы работнику пункта выдачи заказов в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает городское ГСУСК РФ.
"В ходе предварительного следствия установлено, что 4 февраля текущего года фигурант, находясь в пункте выдачи заказов на улице Ленсовета, используя малозначительный повод, выстрелил в область головы работнику ПВЗ из аэрозольного пистолета в присутствии других граждан, в том числе двоих малолетних детей. Мужчине оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.