Сабуров после прилета в Алма-Ату покинул аэропорт через VIP-зону

АЛМА-АТА, 7 фев - РИА Новости. Стендап-комик Нурлан Сабуров, получивший запрет на въезд в Россию, прилетел в Алма-Ату, прошел через VIP-зону аэропорта и уехал на иномарке, избегая общения с прессой.
В пятницу в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Также стало известно, что после прибытия из Дубая комика не выпустили из аэропорта "Внуково", после чего он решил лететь в Алма-Ату.
В социальных сетях появилось видео, на котором Сабуров находится в VIP-зоне международного аэропорта Алма-Аты и общается с неизвестным мужчиной в гражданском, рядом с ними также стоит человек в форме, предположительно представитель транспортной полиции. При этом сотрудница аэропорта препятствует работе журналистов, запрещая съемку и закрывая камеру руками.
Прилетевшему комику помогают погрузить дорожную сумку в багажник машины, после чего автомобиль сразу же покидает территорию аэропорта.
Ранее в МИД Казахстана РИА Новости сообщили, что комик Нурлан Сабуров не обращался в посольство республики в Москве в связи с введенным в отношении него запретом на въезд в Россию, добавив, что информация о его задержании от компетентных органов РФ также не поступала.
На странице Сабурова в Instagram* под последними публикациями пользователи активно обсуждают введенный в отношении него многолетний запрет на посещение России: одни считают, что на родине у комика тоже найдется чем заняться, другие же отмечают, что прежних гонораров ему теперь не видать.
Сабуров родился в 1991 году в Степногорске на севере Казахстана. С детства занимался боксом. После школы он переехал в Екатеринбург, где получил высшее образование на факультете физической культуры Уральского федерального университета, во время учебы активно выступал в КВН и параллельно развивая карьеру в жанре стендапа.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.