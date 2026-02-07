Сабуров после прилета в Алма-Ату покинул аэропорт через VIP-зону

АЛМА-АТА, 7 фев - РИА Новости. Стендап-комик Нурлан Сабуров, получивший запрет на въезд в Россию, прилетел в Алма-Ату, прошел через VIP-зону аэропорта и уехал на иномарке, избегая общения с прессой.

На странице Сабурова в Instagram* под последними публикациями пользователи активно обсуждают введенный в отношении него многолетний запрет на посещение России: одни считают, что на родине у комика тоже найдется чем заняться, другие же отмечают, что прежних гонораров ему теперь не видать.