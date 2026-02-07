Рейтинг@Mail.ru
В МИД Армении высказались о развитии дружеских отношений с Россией
16:52 07.02.2026 (обновлено: 17:04 07.02.2026)
В МИД Армении высказались о развитии дружеских отношений с Россией
В МИД Армении высказались о развитии дружеских отношений с Россией - РИА Новости, 07.02.2026
В МИД Армении высказались о развитии дружеских отношений с Россией
Армянская сторона стремится развивать с Россией дружественные отношения, основанные на взаимном уважении, говорится в заявлении пресс-службы МИД республики по... РИА Новости, 07.02.2026
В МИД Армении высказались о развитии дружеских отношений с Россией

МИД Армении: Ереван стремится развивать дружественные отношения с Москвой

© Sputnik / Andranik Ghazaryan
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
МИД Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 7 фев – РИА Новости. Армянская сторона стремится развивать с Россией дружественные отношения, основанные на взаимном уважении, говорится в заявлении пресс-службы МИД республики по итогам обсуждения с участием премьера страны Никола Пашиняна отчета о деятельности ведомства в 2025 году.
"Армения стремится развивать с Россией дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и уважении к суверенитету", - говорится в заявлении.
По данным ведомства, в 2025 году усилия МИД были направлены как на последовательное углубление отношений с традиционными партнерами, так и на развитие стратегических партнерств по новым направлениям.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спикер парламента Армении Ален Симонян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Лавров надеется, что между Россией и Арменией не будет недоверия и вранья
