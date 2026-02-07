https://ria.ru/20260207/rossiya-2072908266.html
В МИД Армении высказались о развитии дружеских отношений с Россией
Армянская сторона стремится развивать с Россией дружественные отношения, основанные на взаимном уважении, говорится в заявлении пресс-службы МИД республики по... РИА Новости, 07.02.2026
