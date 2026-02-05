Рейтинг@Mail.ru
Лавров надеется, что между Россией и Арменией не будет недоверия и вранья - РИА Новости, 05.02.2026
14:37 05.02.2026
Лавров надеется, что между Россией и Арменией не будет недоверия и вранья
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил желание, чтобы в общественном пространстве России и Армении не преобладал нарратив недоверия и вранья. РИА Новости, 05.02.2026
в мире
россия
армения
сергей лавров
нато
россия
армения
в мире, россия, армения, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Армения, Сергей Лавров, НАТО
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил желание, чтобы в общественном пространстве России и Армении не преобладал нарратив недоверия и вранья.
"Я очень надеюсь, что в Армении прекрасно понимают, что за этим стоит в ситуации, когда Евросоюз, европейские члены НАТО открыто объявили России войну на нанесение стратегического поражения. Очень хотелось бы, чтобы в общественном пространстве наших стран нарратив, который сеет недоверие, а то и вранье не доминировал и не преобладал", - сказал Лавров на встрече со спикером нацсобрания Армении Аленом Симоняном.
Министр подчеркнул, что Россия никогда не возражает против того, чтобы кто-либо из партнеров развивал внешние связи на любых направлениях. Однако коллеги из Евросоюза постоянно ставят соответствующую страну перед выбором - или с нами или с ними.
"Это их низбывная логика, которая лет 20 уже применяется на постсоветском пространстве", - отметил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спикер парламента Армении Ален Симонян во время встречи в Москве. 5 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Армения ничего не хочет делать против России, заявил спикер парламента
