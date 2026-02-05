https://ria.ru/20260205/lavrov-2072465875.html
Лавров надеется, что между Россией и Арменией не будет недоверия и вранья
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил желание, чтобы в общественном пространстве России и Армении не преобладал нарратив недоверия и вранья. РИА Новости, 05.02.2026
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил желание, чтобы в общественном пространстве России и Армении не преобладал нарратив недоверия и вранья.
"Я очень надеюсь, что в Армении
прекрасно понимают, что за этим стоит в ситуации, когда Евросоюз, европейские члены НАТО
открыто объявили России
войну на нанесение стратегического поражения. Очень хотелось бы, чтобы в общественном пространстве наших стран нарратив, который сеет недоверие, а то и вранье не доминировал и не преобладал", - сказал Лавров
на встрече со спикером нацсобрания Армении Аленом Симоняном.
Министр подчеркнул, что Россия никогда не возражает против того, чтобы кто-либо из партнеров развивал внешние связи на любых направлениях. Однако коллеги из Евросоюза постоянно ставят соответствующую страну перед выбором - или с нами или с ними.
"Это их низбывная логика, которая лет 20 уже применяется на постсоветском пространстве", - отметил он.