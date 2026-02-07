Умер музыковед Иосиф Райскин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Музыковед, музыкальный критик Иосиф Райскин скончался на 91-м году жизни, сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что 7 февраля 2026 года на 91 году жизни скончался музыковед, историк музыки, музыкальный критик, главный редактор газеты "Мариинский театр", член Союза композиторов Санкт-Петербурга, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Иосиф Генрихович Райскин", - говорится в сообщении.
О дате и времени прощания будет объявлено позднее.
Иосиф Райскин родился 4 сентября 1935 года в Куйбышеве (ныне Самара). В 1957 году окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности физика электронных приборов. В 1975 году окончил теоретико-композиторский факультет Ленинградской консерватории по специальности музыковед, в 1981 году – аспирантуру.
Опубликовал сотни статей, рецензий, обозрений в периодической печати, в музыкальных журналах, газетах и альманахах, в научных сборниках, в том числе на иностранных языках. В 1989–1995 годах — научный редактор, редактор отдела музыки и музыкального театра журнала "Искусство Ленинграда", затем — главный редактор газеты Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д.Шостаковича "PRO MUSICA". С 2001 года - главный редактор газеты "Мариинский театр", с 2004 года - шеф-редактор и постоянный автор газетой "Санкт-Петербургский музыкальный вестник". Сотрудничал с журналом "Музыкальная академия", журналом Санкт-Петербургской консерватории "MUSICUS".