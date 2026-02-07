Рейтинг@Mail.ru
Умер музыковед Иосиф Райскин - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:27 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/rayskin-2072882719.html
Умер музыковед Иосиф Райскин
Умер музыковед Иосиф Райскин - РИА Новости, 07.02.2026
Умер музыковед Иосиф Райскин
Музыковед, музыкальный критик Иосиф Райскин скончался на 91-м году жизни, сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T13:27:00+03:00
2026-02-07T13:27:00+03:00
культура
санкт-петербург
куйбышев
самара
мариинский театр
санкт-петербургская филармония имени д. д. шостаковича
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072882181_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7252a29c21929ba4d35173239f6e95b2.jpg
санкт-петербург
куйбышев
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072882181_265:0:1705:1080_1920x0_80_0_0_8784e66dd1d449a75c699703dff0703f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, куйбышев, самара, мариинский театр, санкт-петербургская филармония имени д. д. шостаковича, общество
Культура, Санкт-Петербург, Куйбышев, Самара, Мариинский театр, Санкт-Петербургская филармония имени Д. Д. Шостаковича, Общество
Умер музыковед Иосиф Райскин

Музыковед Райскин умер на 91-м году жизни

© Фото : Союз композиторов Санкт-Петербурга/ВКонтактеМузыковед, музыкальный критик Иосиф Райскин
Музыковед, музыкальный критик Иосиф Райскин - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : Союз композиторов Санкт-Петербурга/ВКонтакте
Музыковед, музыкальный критик Иосиф Райскин
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Музыковед, музыкальный критик Иосиф Райскин скончался на 91-м году жизни, сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что 7 февраля 2026 года на 91 году жизни скончался музыковед, историк музыки, музыкальный критик, главный редактор газеты "Мариинский театр", член Союза композиторов Санкт-Петербурга, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Иосиф Генрихович Райскин", - говорится в сообщении.
О дате и времени прощания будет объявлено позднее.
Иосиф Райскин родился 4 сентября 1935 года в Куйбышеве (ныне Самара). В 1957 году окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности физика электронных приборов. В 1975 году окончил теоретико-композиторский факультет Ленинградской консерватории по специальности музыковед, в 1981 году – аспирантуру.
Опубликовал сотни статей, рецензий, обозрений в периодической печати, в музыкальных журналах, газетах и альманахах, в научных сборниках, в том числе на иностранных языках. В 1989–1995 годах — научный редактор, редактор отдела музыки и музыкального театра журнала "Искусство Ленинграда", затем — главный редактор газеты Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д.Шостаковича "PRO MUSICA". С 2001 года - главный редактор газеты "Мариинский театр", с 2004 года - шеф-редактор и постоянный автор газетой "Санкт-Петербургский музыкальный вестник". Сотрудничал с журналом "Музыкальная академия", журналом Санкт-Петербургской консерватории "MUSICUS".
 
КультураСанкт-ПетербургКуйбышевСамараМариинский театрСанкт-Петербургская филармония имени Д. Д. ШостаковичаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала