Группу молодых людей заподозрили в серии ночных краж из ПВЗ в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Компания молодых людей оказалась причастна к серии краж товаров из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Санкт-Петербурге, четверым из пяти предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ.

"В ходе следствия установлено, что злоумышленники в период с 3 ноября 2025 года по 2 февраля 2026 года совершили серию краж имущества из пунктов выдачи заказов на территории города Санкт-Петербурга на общую сумму около 1,5 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по статьям о краже, совершенной организованной группой, а также о покушении на кражу. Дела соединены в одно производство.

Как уточняет ГСУСК, фигурантами стали пять человек, трое из которых несовершеннолетние. Ряд фигурантов – иностранные граждане.

В настоящее время четверо причастных к кражам из ПВЗ задержаны, им предъявлено обвинение. Местонахождение пятого фигуранта устанавливается, добавили в городском главке СК