Рейтинг@Mail.ru
Группу молодых людей заподозрили в серии ночных краж из ПВЗ в Петербурге - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/peterburg-2072905918.html
Группу молодых людей заподозрили в серии ночных краж из ПВЗ в Петербурге
Группу молодых людей заподозрили в серии ночных краж из ПВЗ в Петербурге - РИА Новости, 07.02.2026
Группу молодых людей заподозрили в серии ночных краж из ПВЗ в Петербурге
Компания молодых людей оказалась причастна к серии краж товаров из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Санкт-Петербурге, четверым из пяти предъявлено обвинение,... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T16:44:00+03:00
2026-02-07T16:44:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пушкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20260129/razboy-2070946682.html
https://ria.ru/20260207/ufa-2072901178.html
санкт-петербург
россия
пушкин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), пушкин
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Пушкин
Группу молодых людей заподозрили в серии ночных краж из ПВЗ в Петербурге

СК возбудил дело против пятерых подозреваемых о серии краж из ПВЗ в Петербурге

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Компания молодых людей оказалась причастна к серии краж товаров из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Санкт-Петербурге, четверым из пяти предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ.
"В ходе следствия установлено, что злоумышленники в период с 3 ноября 2025 года по 2 февраля 2026 года совершили серию краж имущества из пунктов выдачи заказов на территории города Санкт-Петербурга на общую сумму около 1,5 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Калининграде подростков ждет суд за разбой и кражи
29 января, 11:56
По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по статьям о краже, совершенной организованной группой, а также о покушении на кражу. Дела соединены в одно производство.
Как уточняет ГСУСК, фигурантами стали пять человек, трое из которых несовершеннолетние. Ряд фигурантов – иностранные граждане.
В настоящее время четверо причастных к кражам из ПВЗ задержаны, им предъявлено обвинение. Местонахождение пятого фигуранта устанавливается, добавили в городском главке СК.
Пресс-служба регионального главка МВД отмечает, что кражи совершались по ночам из ПВЗ в Адмиралтейском районе Петербурга, а также в городе Пушкине. При этом четверо фигурантов ранее работали там неофициально.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
СК завел дело после нападения в общежитии медуниверситета в Уфе
Вчера, 16:04
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Пушкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала