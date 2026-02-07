Рейтинг@Mail.ru
"Несравнимо с Сочи-2014": Журова оценила церемонию открытия Игр в Италии
19:14 07.02.2026 (обновлено: 19:38 07.02.2026)
"Несравнимо с Сочи-2014": Журова оценила церемонию открытия Игр в Италии
спорт, конькобежный спорт, италия, сочи, пекин, светлана журова, госдума рф, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Конькобежный спорт, Италия, Сочи, Пекин, Светлана Журова, Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Церемония открытия зимней Олимпиады 2014 года в Сочи была ярче и красочнее аналогичного мероприятия на Играх-2026 в Италии, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Олимпийские игры в Италии открылись в пятницу и продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Италии - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Не говорите плохо о своей стране": американских олимпийцев раскритиковали
Вчера, 19:12
«

"В целом открытие Олимпийских игр было обычным - хорошим и добротным. Какие-то моменты действительно были красивые и интересные, а некоторые - очень затянутые. Но, конечно, с открытием Олимпийских игр 2014 года в Сочи это несравнимо. Думаю, все это понимают. У нас открытие было практически как на летних Олимпиадах - более пафосное, более красивое и более масштабное. И это открытие никто не затмит", - сказала Журова.

"С Сочи можно сравнить, пожалуй, открытие Олимпиады 2008 года в Пекине. И еще очень сказочной была церемония в 1994 году на Играх в Лиллехаммере. И очень хорошим было открытие на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Оно мне тоже запомнилось, церемония тогда была потрясающей. Но надо сказать спасибо итальянцам за то, что они сделали четыре площадки для церемонии открытия. Невероятное им спасибо от имени спортсменов. Какие они молодцы, что это придумали. Но при этом не все зрители это на самом деле прочувствовали", - добавила собеседница агентства.
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Олимпиада показывает двойные стандарты Запада, считает итальянский политик
Вчера, 14:52
 
СпортКонькобежный спортИталияСочиПекинСветлана ЖуроваГосдума РФЗимние Олимпийские игры 2026
 
