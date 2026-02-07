Рейтинг@Mail.ru
Ученый высказался о древних обитателях океана
Наука
 
04:47 07.02.2026
Ученый высказался о древних обитателях океана
Ученый высказался о древних обитателях океана
Древних обитателей в глубинах океана быть не может, так как климатические изменения Земли в течение всей её истории также затронули и глубоководную фауну,... РИА Новости, 07.02.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Ученый высказался о древних обитателях океана

РИА Новости: Гебрук заявил, что древних обитателей в глубинах океана нет

Побережье Тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Побережье Тихого океана в Камчатском крае. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Древних обитателей в глубинах океана быть не может, так как климатические изменения Земли в течение всей её истории также затронули и глубоководную фауну, рассказал РИА Новости глава Лаборатории донной фауны океана Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, доктор биологических наук Андрей Гебрук.
"Есть такой термин "рефугий". Это изолированное место, где что-то сохраняется в первозданном виде. И вот было представление о глубинах океана, как о таком рефугие, что там трилобитов можно встретить, если фантазировать. Оказалось, что это совершенно неверное представление, потому что океан – это очень сложная система, но при этом очень динамичная", - сказал Гебрук.
Он добавил, что система циркуляции вод охватывает все глубины.
"Океан вместе с историей Земли проходил самые разные периоды нагрева, охлаждения, и все эти "перестройки" среды обитания сопровождались вымиранием, поэтому та фауна, которая живет на больших глубинах океана сегодня, удивительным образом довольно молодая в эволюционном плане", - добавил учёный.
Наука
 
 
