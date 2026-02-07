Ученый высказался о древних обитателях океана

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Древних обитателей в глубинах океана быть не может, так как климатические изменения Земли в течение всей её истории также затронули и глубоководную фауну, рассказал РИА Новости глава Лаборатории донной фауны океана Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, доктор биологических наук Андрей Гебрук.

"Есть такой термин "рефугий". Это изолированное место, где что-то сохраняется в первозданном виде. И вот было представление о глубинах океана, как о таком рефугие, что там трилобитов можно встретить, если фантазировать. Оказалось, что это совершенно неверное представление, потому что океан – это очень сложная система, но при этом очень динамичная", - сказал Гебрук.