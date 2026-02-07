Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ оценила риск мирового распространения вируса Нипах
03:22 07.02.2026
ВОЗ оценила риск мирового распространения вируса Нипах
ВОЗ оценила риск мирового распространения вируса Нипах - РИА Новости, 07.02.2026
ВОЗ оценила риск мирового распространения вируса Нипах
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск мирового распространения вируса Нипах как низкий, следует из релиза организации. РИА Новости, 07.02.2026
ВОЗ оценила риск мирового распространения вируса Нипах

ВОЗ оценила риск распространения вируса Нипах как низкий

Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск мирового распространения вируса Нипах как низкий, следует из релиза организации.
"Риск мирового распространения болезни (Нипах - ред.) оценивается как низкий", - говорится в документе, опубликованном на сайте ВОЗ.
В документе сообщается, что 3 февраля Бангладеш проинформировал ВОЗ о случае заражения вирусом Нипах у женщины 40-50 лет. Ее госпитализировали 28 января, в тот же день женщина скончалась. Лица, контактировавшие с погибшей, как сообщается, находятся под наблюдением специалистов.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о нескольких случаях заражения вирусом Нипах среди медицинских работников. Многие страны Азии, включая Вьетнам, Сингапур и Индонезию, на фоне данных сообщений заявили об усилении мер санэпиднадзора. Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире: лекарства и вакцины от него не существует. Нипах может вызывать лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%.
В миреБангладешЗападная БенгалияАзияВОЗ
 
 
