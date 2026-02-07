Рейтинг@Mail.ru
Гусли признали национальным музыкальным инструментом России
18:03 07.02.2026
Гусли признали национальным музыкальным инструментом России
Меморандум о признании гуслей национальным музыкальным инструментом подписали на конкурсе "Ристалище гусляров России", который прошел в субботу в Москве
Гусли признали национальным музыкальным инструментом России

В Москве подписали меморандум о признании гуслей национальным инструментом

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Меморандум о признании гуслей национальным музыкальным инструментом подписали на конкурсе "Ристалище гусляров России", который прошел в субботу в Москве, сообщил РИА Новости председатель оргкомитета конкурса Кирилл Богомилов.
"Мы подписали документ о признании гуслей национальным инструментом России, это предложение Союза гусляров России поддержали Совет Федерации и Госдума", - сказал Богомилов.
По словам председателя оргкомитета, конкурс собрал более 500 человек со всех городов России.
"Гусли были забытым музыкальным инструментом, скорее музейным, но сейчас традиция игры на гуслях возродилась вновь, на них играют и дети, и взрослые. Сегодня на конкурсе зрители насладились игрой самой юной исполнительницы - девочки трех лет - и самого пожилого гусляра, которому скоро исполнится 90 лет, это наше музыкальное наследие", - заключил собеседник агентства.
Всероссийский конкурс "Ристалище гусляров" проводится впервые и объединяет исполнителей разных традиций: от академических гусляров-композиторов, солистов и ансамблей до самобытных и начинающих гусляров. Участниками конкурса могут стать музыканты всех возрастных категорий, начинающие гусляры выступают в специальной отдельной номинации.
Победителям вручают дипломы, призы, а также сертификаты на бесплатное участие в записи и публикации в новом юбилейном альбоме "Лучшие гусляры России" и на вступление в ассоциацию "Союза гусляров России".
