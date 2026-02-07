Гусли признали национальным музыкальным инструментом России

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Меморандум о признании гуслей национальным музыкальным инструментом подписали на конкурсе "Ристалище гусляров России", который прошел в субботу в Москве, сообщил РИА Новости председатель оргкомитета конкурса Кирилл Богомилов.

По словам председателя оргкомитета, конкурс собрал более 500 человек со всех городов России.

"Гусли были забытым музыкальным инструментом, скорее музейным, но сейчас традиция игры на гуслях возродилась вновь, на них играют и дети, и взрослые. Сегодня на конкурсе зрители насладились игрой самой юной исполнительницы - девочки трех лет - и самого пожилого гусляра, которому скоро исполнится 90 лет, это наше музыкальное наследие", - заключил собеседник агентства.

Всероссийский конкурс "Ристалище гусляров" проводится впервые и объединяет исполнителей разных традиций: от академических гусляров-композиторов, солистов и ансамблей до самобытных и начинающих гусляров. Участниками конкурса могут стать музыканты всех возрастных категорий, начинающие гусляры выступают в специальной отдельной номинации.