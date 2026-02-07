Группа "Лицей": где сейчас самые яркие участницы коллектива?

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. В этом году легендарной группе "Лицей" исполняется 35 лет. В конце 1990-х годов девичье трио с гитарами завоевало большую популярность. Хитам "Осень", "Ты станешь взрослой", "Как ты о нем мечтала" подпевали фанаты по всей стране.

Как сложилась судьба участниц первых составов? И где они сейчас?

Как "Каникулы" превратились в "Лицей"

История группы началась с трех девочек: Настя Макаревич, Изольда Ишханишвили и Лена Перова занимались в "Детском театре эстрады" в Москве.

Кадр из клипа на песню "Осень" группы "Лицей" Кадр из клипа на песню "Осень" группы "Лицей"

На одно из их выступлений пришел отчим Насти — экс-участник группы "Воскресение" Алексей Макаревич (кузен лидера группы "Машина времени"). Музыкант решил создать из девочек профессиональную группу.

Изначально коллектив назывался "Каникулы". Дебютное выступление трио под первым именем состоялось на программе "Звуковая дорожка". В декабре 1991 года группу переименовали в "Лицей".

© Фото : соцсети Изольды Ишханишвили Анастасия Макаревич, Елена Петрова и Изольда Ишханишвили © Фото : соцсети Изольды Ишханишвили Анастасия Макаревич, Елена Петрова и Изольда Ишханишвили

В первом составе группа просуществовала до 1997 года, когда Макаревич уволил Лену Перову за нарушение контракта. Вместо нее к коллективу присоединилась Анна Плетнева.

Анастасия Макаревич

Бессменная вокалистка свою карьеру в группе "Лицей" начала еще в 14 лет. После смерти отчима в 2014 году Макаревич стала и продюсером коллектива. Застала все перестановки в его составе. И хотя группа "Лицей" в наше время потеряла былую популярность, певица не бросает этот проект.

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова, соцсети Анастасии Макаревич Анастасия Макаревич © РИА Новости/Екатерина Чеснокова, соцсети Анастасии Макаревич Анастасия Макаревич

Если некоторые солистки уходили из группы, чтобы наладить личную жизнь или посвятить себя другим занятиям, то Макаревич — иной случай. Ей удавалось все успешно совмещать, как говорится, не отходя от микрофона. Анастасия получила два высших образования: музыкальное и в сфере гостиничного бизнеса. Она вышла замуж за юриста Евгения Першина и родила ему двух сыновей: Матвея в 2003 году и Макара в 2009-м.

Елена Перова

В "Лицее" Лена воплощала образ эдакой пацанки — задорной девчонки с короткой стрижкой. Певица выступала в группе с 1991 по 1997 год, после чего покинула ее и создала свою под названием "Амега".

Затем Лена ушла на телевидение и радио, где успешно построила карьеру — с 2004 по 2008-й она вела программу "Жизнь прекрасна" с Михаилом Швыдким и Левоном Оганезовым. За работу в этом проекте в 2008 году певица получила премию ТЭФИ в номинации "Ведущий ток-шоу".

Позже она снялась в одной из главных ролей в сериале "Маргоша".

Сейчас Елена Перова избегает публичности и редко что-то публикует в социальных сетях.

Изольда Ишханишвили

Изольда выделялась на фоне других солисток — ее образ дополняла роскошная копна вьющихся волос. Казалось, с такой яркой внешностью девушка просто создана для сцены.

Однако популярность быстро утомила Изольду. В 2001 году после десяти лет совместной работы певица покинула "Лицей", сославшись на усталость и желание заняться личной жизнью.

Она удачно вышла замуж и в 2012 году родила сына Эдварда. Все свободное время экс-вокалистка "Лицея" посвящает семье, музыкой не занимается. Периодически Изольда публикует роскошные фото в социальных сетях, путешествует и иногда появляется на светских мероприятиях.

Анна Плетнева

Одна из самых ярких участниц группы, Анна пришла на замену Лене Перовой в 1997 году. Восемь лет девушка выступала в группе, однако наибольшую популярность она получила, покинув "Лицей".

Решив, что хочет заниматься сольной карьерой, в 2006 году вместе с продюсером и музыкантом Алексеем Романоф она создает группу "Винтаж".

Проект был популярным. Плетнева и Романоф выпустили шесть студийных альбомов. Синглы "Плохая девочка", "Одиночество любви", "Знак Водолея" имели ошеломительный коммерческий успех.