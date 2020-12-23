https://ria.ru/20201223/litsey-1590356573.html

"Лицей": что стало с участницами популярной группы 90-х

"Лицей": что стало с участницами популярной группы 90-х

Поп-рок группа "Лицей" гремела в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Хитам "Осень", "Ты станешь взрослой", "Как ты о нем мечтала" подпевали их фанаты по всей... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T06:54

2020-12-23T06:54

2020-12-23T06:54

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Поп-рок группа "Лицей" гремела в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Хитам "Осень", "Ты станешь взрослой", "Как ты о нем мечтала" подпевали их фанаты по всей стране. После ухода из коллектива некоторых исполнительниц о группе начали забывать. О том, как сложилась судьба участниц первых составов "Лицея", – в подборке РИА Новости. Анастасия МакаревичБессменная вокалистка (карьеру в "Лицее" начала в 14 лет), а с 2014 года – продюсер группы. Застала все перестановки в ее составе. В 2019 году выпустила альбом "Мчится время".И хотя группа "Лицей" сейчас далеко не так популярна, певица продолжает заниматься этим проектом, а недавно отметила в Instagram 29-летие коллектива, написав: "Весь век мы поем и останавливаться не собираемся! А секрет нашего долголетия – ваша любовь и поддержка!" Помимо Анастасии Макаревич, сейчас в группу входят Анна Щеголева и София Тайх.Елена ПероваВходила в первый состав "Лицея". Певица выступала в группе с 1991-го по 1997 год, после чего покинула ее и создала свою под названием "Амега". Однако такой популярности, как в "Лицее", у Перовой уже не было, и она закрыла этот проект. Затем Лена ушла на телевидение и радио. С 2004-го по 2008 год она вела программу "Жизнь прекрасна" с Михаилом Швыдким и Левоном Оганезовым. За работу в этом проекте в 2008 году певица получила премию "ТЭФИ" в номинации "Ведущий ток-шоу". Позже она снялась в одной из главных ролей в сериале "Маргоша".Сейчас Елена Перова почти не появляется на телевидении и редко что-то публикуют в соцсетях. Изольда ИшханишвилиВокалистка первого состава, посвятившая "Лицею" десять лет. В 2001 году Изольда Ишханишвили заявила, что покидает группу, так как хочет больше времени уделять личной жизни. Она удачно вышла замуж и в 2012 году родила сына Эдварда.Все свободное время экс-вокалистка "Лицея" посвящает семье, музыкой не занимается. Единственное, что осталось у певицы на память о той поре, – роскошные кудрявые волосы, которые делали ее, пожалуй, самой заметной участницей коллектива. Сейчас Изольда периодически публикует роскошные фото в своем инстаграме, путешествует и иногда появляется на светских мероприятиях. Анна ПлетневаПришла в "Лицей" после ухода Елены Перовой и была в коллективе восемь лет. Однако позже поняла, что хочет заниматься сольной карьерой. В 2006 году вместе с продюсером и музыкантом Алексеем Романофым создала группу "Винтаж". Проект был популярным. Плетнева и Романоф выпустили шесть студийных альбомов, а также синглы "Плохая девочка", "Одиночество любви", "Знак Водолея", которые стали коммерчески успешными.Сейчас Анна Плетнева и Алексей Романоф продолжают сотрудничество: пишут песни и снимают клипы. Например, в июне на YouTube был представлен ролик на трек "Из Токио", который набрал более миллиона просмотров. Певица также активно ведет Instagram. На нее подписаны больше 1,4 миллиона пользователей.

https://ria.ru/20201221/dieta-1590235941.html

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музыка, шоу-бизнес, культура (телеканал), анна плетнева (певица), елена перова, youtube, знаменитости, звезды