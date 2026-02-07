В Махачкале арестовали косметолога по делу о пострадавшей после липосакции

МАХАЧКАЛА, 7 фев - РИА Новости. Суд в Махачкале арестовал косметолога, пациентка которой получила проблемы со здоровьем после операции по удалению жира, сообщила объединенная Суд в Махачкале арестовал косметолога, пациентка которой получила проблемы со здоровьем после операции по удалению жира, сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана.

В декабре в ряде Telegram-каналов появились публикации о женщинах, которым причинен вред здоровью при проведении косметологических и хирургических процедур в одной из частных клиник Махачкалы

"В Кировский районный суд Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении жительницы города Махачкалы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)… Суд постановил избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 6 апреля", – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили после обращения потерпевшей, которой в 2023 году подозреваемая провела платную операцию по удалению жира (липосакция с липофилингом). После процедуры у женщины началось осложнение, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.

Согласно материалам дела, с 2022 по 2024 год подозреваемая в арендуемом помещении в Махачкале оказывала услуги косметолога, предусматривающие хирургические вмешательства. При этом она не имеет высшего медицинского образования по этой специальности и обязательной лицензии, а также не состояла на налоговом учете в качестве предпринимателя.