В Махачкале арестовали косметолога по делу о пострадавшей после липосакции - РИА Новости, 07.02.2026
23:02 07.02.2026
В Махачкале арестовали косметолога по делу о пострадавшей после липосакции
В Махачкале арестовали косметолога по делу о пострадавшей после липосакции - РИА Новости, 07.02.2026
В Махачкале арестовали косметолога по делу о пострадавшей после липосакции
Суд в Махачкале арестовал косметолога, пациентка которой получила проблемы со здоровьем после операции по удалению жира, сообщила объединенная пресс-служба... РИА Новости, 07.02.2026
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
махачкала
республика дагестан
россия
происшествия, махачкала, республика дагестан, россия
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Россия
В Махачкале арестовали косметолога по делу о пострадавшей после липосакции

В Махачкале арестовали косметолога из-за пострадавшей при липосакции пациентки

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 7 фев - РИА Новости. Суд в Махачкале арестовал косметолога, пациентка которой получила проблемы со здоровьем после операции по удалению жира, сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана.
В декабре в ряде Telegram-каналов появились публикации о женщинах, которым причинен вред здоровью при проведении косметологических и хирургических процедур в одной из частных клиник Махачкалы.
"В Кировский районный суд Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении жительницы города Махачкалы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)… Суд постановил избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 6 апреля", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбудили после обращения потерпевшей, которой в 2023 году подозреваемая провела платную операцию по удалению жира (липосакция с липофилингом). После процедуры у женщины началось осложнение, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.
Согласно материалам дела, с 2022 по 2024 год подозреваемая в арендуемом помещении в Махачкале оказывала услуги косметолога, предусматривающие хирургические вмешательства. При этом она не имеет высшего медицинского образования по этой специальности и обязательной лицензии, а также не состояла на налоговом учете в качестве предпринимателя.
Как рассказали в пресс-службе судов республики, сама подозреваемая признает, что оказывала определенные услуги конкретной пациентке, не имея соответствующей лицензии. При этом отрицает распространяемые в соцсетях обвинения относительно других женщин, предполагая, что это "происки конкурентов".
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссия
 
 
