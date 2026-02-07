Рейтинг@Mail.ru
19:06 07.02.2026 (обновлено: 19:26 07.02.2026)
Российская конькобежка поделилась эмоциями от дебюта на Олимпиаде
конькобежный спорт, зимние олимпийские игры 2026
Конькобежный спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Российская конькобежка поделилась эмоциями от дебюта на Олимпиаде

Конькобежка Коржова: думаю, могу гордиться дебютом на Олимпиаде

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская конькобежка Ксения Коржова заявила, что гордится своим дебютом на Олимпийских играх.
В субботу Коржова приняла участие в забеге на 3000 метров на Играх в Италии. Россиянка заняла 12-е место.
"Вот такая у нас атмосфера здесь. Это ни с чем не сравнить. Очень крутая поддержка. По ощущениям, хорошо сбегала. Мне все понравилось. Думаю, можно гордиться моим дебютом. Всегда улыбайтесь и будьте счастливы", - сказала Коржова в видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза конькобежцев России.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.
Конькобежный спортЗимние Олимпийские игры 2026
 
