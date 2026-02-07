В Германии пришли в ужас после слов Кличко об Украине

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Телефонный звонок российских пранкеров брату мэра Киева, боксеру Владимиру Кличко, раскрыл шокирующие подробности о внутренней кухне украинской политики, пишет Berliner Zeitung.
Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили боксеру от имени неназванного польского чиновника. В беседе с ними брат Виталия Кличко раскритиковал коррупцию на Украине.
"Кличко пожаловался, что коррумпированные структуры серьезно мешают международной поддержке Украины. Это серьезная проблема для главы киевского режима Владимира Зеленского, поскольку средства, по всей видимости, незаконно присваивались даже в военное время", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что беспокойство вызывают не только заявления о системной коррупции. Автор подчеркнул, что, помимо этого, Владимир Кличко также признался, что заменяет брата во время различных официальных встреч с другими мэрами и чиновниками.
"На протяжении десятилетий коррупция остается одной из самых серьезных социальных проблем Украины. Несмотря на многократные обещания провести реформы и международную поддержку в борьбе с кумовством и взяточничеством, во многих сферах администрации и вооруженных сил сохраняются глубоко укоренившиеся коррупционные структуры", — резюмируется в статье.
В последние месяцы на Украине активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции.
После этого экс-премьер Тимошенко во время выступления в парламенте обвинила в коррупции самого Владимира Зеленского.
До этого, в ноябре прошлого года, Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака. Отставке предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.