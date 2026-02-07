Рейтинг@Mail.ru
В Германии пришли в ужас после слов Кличко об Украине - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 07.02.2026 (обновлено: 23:16 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/klichko-2072912119.html
В Германии пришли в ужас после слов Кличко об Украине
В Германии пришли в ужас после слов Кличко об Украине - РИА Новости, 07.02.2026
В Германии пришли в ужас после слов Кличко об Украине
Телефонный звонок российских пранкеров брату мэра Киева, боксеру Владимиру Кличко, раскрыл шокирующие подробности о внутренней кухне украинской политики, пишет... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T17:19:00+03:00
2026-02-07T23:16:00+03:00
в мире
украина
германия
киев
владимир зеленский
виталий кличко
владимир кузнецов (вован)
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072108465_0:0:895:504_1920x0_80_0_0_b04f1709990cec9e977f87e55302e7d8.jpg
https://ria.ru/20260204/kiev-2072282971.html
https://ria.ru/20260207/zelenskiy-2072907357.html
украина
германия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072108465_0:0:895:672_1920x0_80_0_0_af74093d5ace39dfddfa64264ab65d5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, киев, владимир зеленский, виталий кличко, владимир кузнецов (вован), национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Украина, Германия, Киев, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Владимир Кузнецов (Вован), Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
В Германии пришли в ужас после слов Кличко об Украине

BZ: пранк над братом Кличко раскрыл шокирующие подробности политики Киева

© Фото : Klitschko/XВладимир Кличко
Владимир Кличко - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : Klitschko/X
Владимир Кличко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Телефонный звонок российских пранкеров брату мэра Киева, боксеру Владимиру Кличко, раскрыл шокирующие подробности о внутренней кухне украинской политики, пишет Berliner Zeitung.
Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили боксеру от имени неназванного польского чиновника. В беседе с ними брат Виталия Кличко раскритиковал коррупцию на Украине.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Никто не говорит спасибо". Кличко пожаловался на жителей Киева
4 февраля, 17:58
"Кличко пожаловался, что коррумпированные структуры серьезно мешают международной поддержке Украины. Это серьезная проблема для главы киевского режима Владимира Зеленского, поскольку средства, по всей видимости, незаконно присваивались даже в военное время", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что беспокойство вызывают не только заявления о системной коррупции. Автор подчеркнул, что, помимо этого, Владимир Кличко также признался, что заменяет брата во время различных официальных встреч с другими мэрами и чиновниками.
"На протяжении десятилетий коррупция остается одной из самых серьезных социальных проблем Украины. Несмотря на многократные обещания провести реформы и международную поддержку в борьбе с кумовством и взяточничеством, во многих сферах администрации и вооруженных сил сохраняются глубоко укоренившиеся коррупционные структуры", — резюмируется в статье.
В последние месяцы на Украине активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции.
После этого экс-премьер Тимошенко во время выступления в парламенте обвинила в коррупции самого Владимира Зеленского.
До этого, в ноябре прошлого года, Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака. Отставке предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Зеленский выступил с громким заявлением после ударов ВС России
Вчера, 16:43
 
В миреУкраинаГерманияКиевВладимир ЗеленскийВиталий КличкоВладимир Кузнецов (Вован)Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала