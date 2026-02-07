Замглавы МИД Ирана встретился с послами России и Китая

ТЕГЕРАН, 7 фев - РИА Новости. Замглавы МИД Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гариб-Абади встретился с послами России и Китая в Тегеране на следующий день после переговоров Тегерана и Вашингтона в Омане по иранской ядерной программе.