Замглавы МИД Ирана встретился с послами России и Китая - РИА Новости, 07.02.2026
18:19 07.02.2026
Замглавы МИД Ирана встретился с послами России и Китая
Замглавы МИД Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гариб-Абади встретился с послами России и Китая в Тегеране на следующий день после переговоров... РИА Новости, 07.02.2026
Замглавы МИД Ирана встретился с послами России и Китая

ТЕГЕРАН, 7 фев - РИА Новости. Замглавы МИД Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гариб-Абади встретился с послами России и Китая в Тегеране на следующий день после переговоров Тегерана и Вашингтона в Омане по иранской ядерной программе.
"После поездки в Пекин (для передачи послания иранского президента главе КНР Си Цзиньпину - ред.) и переговоров (Ирана и США - ред.) в Омане сегодня я встретился с послами России и Китая в Тегеране и обсудил с ними интересующие нас вопросы", - написал Гариб-Абади на своей странице в соцсети Х.
В пятницу в оманской столице Маскат прошли переговоры между делегациями США и Ирана, чтобы дать сторонам возможность урегулировать разногласия по иранской ядерной программе. Встреча при посредничестве Омана состоялась впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Иран атакует базы США в Персидском заливе в случае нападения, заявил Аракчи
Вчера, 11:49
 
