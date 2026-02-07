Замглавы МИД Ирана встретился с послами России и Китая

ТЕГЕРАН, 7 фев - РИА Новости. Замглавы МИД Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гариб-Абади встретился с послами России и Китая в Тегеране на следующий день после переговоров Тегерана и Вашингтона в Омане по иранской ядерной программе.
"После поездки в Пекин (для передачи послания иранского президента главе КНР Си Цзиньпину - ред.) и переговоров (Ирана и США - ред.) в Омане сегодня я встретился с послами России и Китая в Тегеране и обсудил с ними интересующие нас вопросы", - написал Гариб-Абади на своей странице в соцсети Х.
В пятницу в оманской столице Маскат прошли переговоры между делегациями США и Ирана, чтобы дать сторонам возможность урегулировать разногласия по иранской ядерной программе. Встреча при посредничестве Омана состоялась впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.