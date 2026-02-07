https://ria.ru/20260207/ipoteka-2072849352.html
Аналитик оценил перспективы сокращения ипотеки в 2026 году
Аналитик оценил перспективы сокращения ипотеки в 2026 году
Ипотечное кредитование в России в этом году будет стагнировать - рост выдач будет очень небольшим, либо даже возможно их сокращение, рассказал в интервью РИА...
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ипотечное кредитование в России в этом году будет стагнировать - рост выдач будет очень небольшим, либо даже возможно их сокращение, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
"По всей видимости, в этом году оно будет либо стагнировать, то есть будет очень небольшой рост, либо даже весьма вероятно сокращение ипотечного кредитования", - отметил эксперт.
Портфель ипотечных кредитов российских банков за 2025 год вырос на 9% после роста на 10,9% в 2024 году.
При этом в 2026 году регулятор ожидает роста ипотеки на уровне 6-11%, в частности, за счет дальнейшего повышения активности в сегменте рыночной ипотеки на фоне смягчения денежно-кредитных условий.
По словам эксперта, снижению ставки по ипотеке могло бы способствовать замедление инфляции и, соответственно, снижение ключевой ставки Банка России, либо внедрение специальных мер поддержки, которые будет необходимо дополнительно настраивать.