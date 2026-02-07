Аналитик оценил перспективы сокращения ипотеки в 2026 году

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ипотечное кредитование в России в этом году будет стагнировать - рост выдач будет очень небольшим, либо даже возможно их сокращение, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.

"По всей видимости, в этом году оно будет либо стагнировать, то есть будет очень небольшой рост, либо даже весьма вероятно сокращение ипотечного кредитования", - отметил эксперт.

Портфель ипотечных кредитов российских банков за 2025 год вырос на 9% после роста на 10,9% в 2024 году.

При этом в 2026 году регулятор ожидает роста ипотеки на уровне 6-11%, в частности, за счет дальнейшего повышения активности в сегменте рыночной ипотеки на фоне смягчения денежно-кредитных условий.