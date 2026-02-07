Рейтинг@Mail.ru
08:16 07.02.2026
Аналитик оценил перспективы сокращения ипотеки в 2026 году
Аналитик оценил перспективы сокращения ипотеки в 2026 году
2026-02-07T08:16:00+03:00
2026-02-07T08:16:00+03:00
экономика, россия, михаил головнин, российская академия наук
Экономика, Россия, Михаил Головнин, Российская академия наук
Аналитик оценил перспективы сокращения ипотеки в 2026 году

Головнин: ипотечное кредитование в России в 2026 году будет стагнировать

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкИпотека
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ипотечное кредитование в России в этом году будет стагнировать - рост выдач будет очень небольшим, либо даже возможно их сокращение, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
"По всей видимости, в этом году оно будет либо стагнировать, то есть будет очень небольшой рост, либо даже весьма вероятно сокращение ипотечного кредитования", - отметил эксперт.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
ЦБ хочет выявить причины ухудшения качества ипотеки
5 февраля, 16:27
Портфель ипотечных кредитов российских банков за 2025 год вырос на 9% после роста на 10,9% в 2024 году.
При этом в 2026 году регулятор ожидает роста ипотеки на уровне 6-11%, в частности, за счет дальнейшего повышения активности в сегменте рыночной ипотеки на фоне смягчения денежно-кредитных условий.
По словам эксперта, снижению ставки по ипотеке могло бы способствовать замедление инфляции и, соответственно, снижение ключевой ставки Банка России, либо внедрение специальных мер поддержки, которые будет необходимо дополнительно настраивать.
Федеральная служба судебных приставов - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Юрист объяснила, у кого отнимут единственное жилье даже без ипотеки
5 февраля, 02:17
 
