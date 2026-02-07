Рейтинг@Mail.ru
10:18 07.02.2026
Названы главные покупатели красной икры у России
экономика, россия, казахстан, белоруссия, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Казахстан, Белоруссия, Евразийский экономический союз
Названы главные покупатели красной икры у России

РИА Новости: Казахстан стал главным покупателем красной икры у России

Продажа красной икры
Продажа красной икры
© РИА Новости / Виталий Аньков
Продажа красной икры. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Крупнейшими покупателями икры лососевых рыб у России по итогам прошлого года стали Казахстан, Белоруссия и Япония, рассказали РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт".
Так, согласно предварительной оценке организации, в прошлом году Россия нарастила поставки икры за рубеж на 34% - до 20 миллионов долларов (700 тонн).
Красная икра
Красная икра: как правильно выбрать качественный деликатес
27 января, 11:39
27 января, 11:39
На красную икру в этом объеме пришлось около 16,2 миллиона долларов.
При этом четверть (25%) экспорта такой икры пришлась на Казахстан. Белоруссия приобрела 19% российского экспорта, а Япония - 15%, добавили в федеральном центре.
Уточняется, что данные по экспорту в страны ЕАЭС доступны только за 11 месяцев.
Продажа икры и рыбы в Москве
Цены на красную икру в РФ опустились до минимума за год
16 января, 22:51
16 января, 22:51
 
