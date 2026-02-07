https://ria.ru/20260207/ikra-2072861794.html
Названы главные покупатели красной икры у России
Названы главные покупатели красной икры у России - РИА Новости, 07.02.2026
Названы главные покупатели красной икры у России
Крупнейшими покупателями икры лососевых рыб у России по итогам прошлого года стали Казахстан, Белоруссия и Япония, рассказали РИА Новости в федеральном центре... РИА Новости, 07.02.2026
Названы главные покупатели красной икры у России
РИА Новости: Казахстан стал главным покупателем красной икры у России