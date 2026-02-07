Рейтинг@Mail.ru
Онищенко сообщил о случаях заражения гриппом B в Москве - РИА Новости, 07.02.2026
10:42 07.02.2026
Онищенко сообщил о случаях заражения гриппом B в Москве
Онищенко сообщил о случаях заражения гриппом B в Москве
Онищенко сообщил о случаях заражения гриппом B в Москве

© РИА Новости / Александр Кряжев
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Случаи заражения гриппом B зафиксированы в Москве, он менее заразен и традиционно появляется ближе к концу сезона, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Да, в Москве начался грипп B… Был он, как правило, менее контагиозен, но более тяжело протекает", - рассказал Онищенко.
Он уточнил, что в России прививают от гриппа четырехвалентной вакциной, в нее входит два штамма гриппа А и два штамма гриппа В.
"Многие десятилетия наблюдений выявили такую закономерность, что подъем начинается - лидирует грипп А, а уже на излете присоединяется к ним грипп В, и уже на более низких уровнях, потому что гриппом А большинство успевает переболеть. Там, где привиты хорошо, он просто угасает", - заключил Онищенко.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Врач рассказала, есть ли смысл сейчас делать прививку от гриппа
6 февраля, 03:05
 
