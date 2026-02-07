https://ria.ru/20260207/gripp-2072864380.html
Онищенко сообщил о случаях заражения гриппом B в Москве
Случаи заражения гриппом B зафиксированы в Москве, он менее заразен и традиционно появляется ближе к концу сезона, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель РИА Новости, 07.02.2026
Москва, Россия, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования, Здоровье, Здоровье - Общество, Общество
Онищенко: в Москве начался грипп B