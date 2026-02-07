Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото

Госдума приняла 31 закон в сфере науки с 2021 года, заявил Володин

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Госдума приняла 31 закон, направленный на поддержку научной сферы, в том числе пять за прошедший год, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ежегодно 8 февраля в России отмечается День российской науки.

"Законодательное обеспечение прорывных наукоемких технологий неизменно находится среди ключевых задач в работе депутатов. С 2021 года Государственной думой принят 31 закон в этой сфере, в том числе пять – за минувший, 2025 год", – сказал Володин , слова которого приводит пресс-служба Госдумы

Он отметил, что от развития фундаментальной и прикладной науки зависит достижение технологического суверенитета России, ее экономического лидерства, обороноспособности и безопасности, повышение качества жизни граждан.

"Из года в год увеличивается финансирование научных исследований. Необходимые средства заложены в федеральном бюджете на 2026 год и плановый период. Так, расходы на прикладную науку увеличились на 25,9 миллиардов рублей, а на фундаментальную – на 37,5 миллиардов, что на 12% больше, чем в минувшем году", - добавил председатель ГД.

По словам Володина, важно обеспечить эффективность расходования этих средств и не снижать господдержку науки, ведь от этого зависит выполнение поставленных президентом России задач по развитию и внедрению отечественных инноваций, достижению технологического лидерства.

В сообщении пресс-службы добавляется, что среди принятых законов – законы, направленные на развитие медицинской науки и инноваций, повышение роли наукоградов и эффективности господдержки научных разработок, обеспечение национальных интересов в научной, научно-исследовательской деятельности и генетических технологиях, содействие профессиональному росту молодых кадров и другие.

Отмечается, что ранее также были приняты решения, усиливающие потенциал РАН в развитии науки и наукоемких отраслей экономики в России.