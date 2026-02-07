https://ria.ru/20260207/gosduma-2072878805.html
Госдума приняла 31 закон в сфере науки с 2021 года, заявил Володин
Госдума приняла 31 закон в сфере науки с 2021 года, заявил Володин - РИА Новости, 07.02.2026
Госдума приняла 31 закон в сфере науки с 2021 года, заявил Володин
Госдума приняла 31 закон, направленный на поддержку научной сферы, в том числе пять за прошедший год, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T12:55:00+03:00
2026-02-07T12:55:00+03:00
2026-02-07T12:55:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
российская академия наук
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064253154_0:79:3070:1806_1920x0_80_0_0_66f80d811b524e7f16ea996148641ccf.jpg
https://ria.ru/20260206/nauka-2072792619.html
https://ria.ru/20260205/putin-2072461574.html
https://ria.ru/20260205/finansirovanie-2072551152.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064253154_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_7f29ba513032f7b475cd58ea6c7284bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, госдума рф, российская академия наук, наука
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Российская академия наук, Наука
Госдума приняла 31 закон в сфере науки с 2021 года, заявил Володин
Володин: Госдума с 2021 года приняла 31 закон, направленный на поддержку науки
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Госдума приняла 31 закон, направленный на поддержку научной сферы, в том числе пять за прошедший год, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ежегодно 8 февраля в России
отмечается День российской науки.
"Законодательное обеспечение прорывных наукоемких технологий неизменно находится среди ключевых задач в работе депутатов. С 2021 года Государственной думой принят 31 закон в этой сфере, в том числе пять – за минувший, 2025 год", – сказал Володин
, слова которого приводит пресс-служба Госдумы
.
Он отметил, что от развития фундаментальной и прикладной науки зависит достижение технологического суверенитета России, ее экономического лидерства, обороноспособности и безопасности, повышение качества жизни граждан.
"Из года в год увеличивается финансирование научных исследований. Необходимые средства заложены в федеральном бюджете на 2026 год и плановый период. Так, расходы на прикладную науку увеличились на 25,9 миллиардов рублей, а на фундаментальную – на 37,5 миллиардов, что на 12% больше, чем в минувшем году", - добавил председатель ГД.
По словам Володина, важно обеспечить эффективность расходования этих средств и не снижать господдержку науки, ведь от этого зависит выполнение поставленных президентом России задач по развитию и внедрению отечественных инноваций, достижению технологического лидерства.
В сообщении пресс-службы добавляется, что среди принятых законов – законы, направленные на развитие медицинской науки и инноваций, повышение роли наукоградов и эффективности господдержки научных разработок, обеспечение национальных интересов в научной, научно-исследовательской деятельности и генетических технологиях, содействие профессиональному росту молодых кадров и другие.
Отмечается, что ранее также были приняты решения, усиливающие потенциал РАН
в развитии науки и наукоемких отраслей экономики в России.
"По инициативе президента РФ в академии создан попечительский совет. Введены нормы, которые делают обязательным участие РАН в экспертизе школьных учебников", - добавляется в сообщении.