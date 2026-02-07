Рейтинг@Mail.ru
12:55 07.02.2026
Госдума приняла 31 закон в сфере науки с 2021 года, заявил Володин
Госдума приняла 31 закон, направленный на поддержку научной сферы, в том числе пять за прошедший год, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
россия
вячеслав володин
госдума рф
российская академия наук
наука
россия
Новости
россия, вячеслав володин, госдума рф, российская академия наук, наука
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Российская академия наук, Наука
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Госдума приняла 31 закон, направленный на поддержку научной сферы, в том числе пять за прошедший год, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ежегодно 8 февраля в России отмечается День российской науки.
"Законодательное обеспечение прорывных наукоемких технологий неизменно находится среди ключевых задач в работе депутатов. С 2021 года Государственной думой принят 31 закон в этой сфере, в том числе пять – за минувший, 2025 год", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Он отметил, что от развития фундаментальной и прикладной науки зависит достижение технологического суверенитета России, ее экономического лидерства, обороноспособности и безопасности, повышение качества жизни граждан.
"Из года в год увеличивается финансирование научных исследований. Необходимые средства заложены в федеральном бюджете на 2026 год и плановый период. Так, расходы на прикладную науку увеличились на 25,9 миллиардов рублей, а на фундаментальную – на 37,5 миллиардов, что на 12% больше, чем в минувшем году", - добавил председатель ГД.
По словам Володина, важно обеспечить эффективность расходования этих средств и не снижать господдержку науки, ведь от этого зависит выполнение поставленных президентом России задач по развитию и внедрению отечественных инноваций, достижению технологического лидерства.
В сообщении пресс-службы добавляется, что среди принятых законов – законы, направленные на развитие медицинской науки и инноваций, повышение роли наукоградов и эффективности господдержки научных разработок, обеспечение национальных интересов в научной, научно-исследовательской деятельности и генетических технологиях, содействие профессиональному росту молодых кадров и другие.
Отмечается, что ранее также были приняты решения, усиливающие потенциал РАН в развитии науки и наукоемких отраслей экономики в России.
"По инициативе президента РФ в академии создан попечительский совет. Введены нормы, которые делают обязательным участие РАН в экспертизе школьных учебников", - добавляется в сообщении.
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Российская академия наук, Наука
 
 
