Депутат Госдумы предложил поддержать проекты по изучению семейной истории

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили создать специальное грантовое направление на поддержку проектов по изучению и сохранению семейной истории, обращение с таким предложением в адрес министра культуры РФ Ольги Любимовой имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
"Считаем целесообразным рассмотреть вопрос о создании в рамках компетенции министерства культуры Российской Федерации отдельного целевого грантового направления, ориентированного исключительно на поддержку проектов по изучению и сохранению семейной истории", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что новое направление позволит ускорить оцифровку и систематизацию важных исторических документов.
"Многие некоммерческие организации, архивы, музеи, инициативные группы, активисты готовы заняться исследованиями генеалогического материала, но одного энтузиазма здесь недостаточно. Нужна финансовая поддержка, а отсутствие целевого грантового финансирования не позволяет им приступить к системной работе с документами, установлении судеб и наград предков. "Справедливая Россия" предлагаетминистерству поддержать общественные проекты в этой сфере", - добавил он.
Лантратова, комментируя предложение, рассказала агентству, что интерес к корням - не модный тренд, а глубокий общественный запрос. 92% россиян, по ее словам, в той или иной степени интересуются историей своей семьи, половина из них стараются узнать больше о своих предках.
"На портале "Подвиг народа" уже размещено 12,5 млн записей о награждениях, а в архивах выявлено около 500 тысяч неврученных боевых наград. В этих цифрах - судьбы, честь и память, которые ждут своего признания. Однако на сегодняшний день нет целевой грантовой поддержки для НКО, музеев, архивов и волонтерских групп", - добавила глава думского комитета.
