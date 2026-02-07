Депутат Госдумы предложил поддержать проекты по изучению семейной истории

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили создать специальное грантовое направление на поддержку проектов по изучению и сохранению семейной истории, обращение с таким предложением в адрес министра культуры РФ Ольги Любимовой имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем целесообразным рассмотреть вопрос о создании в рамках компетенции министерства культуры Российской Федерации отдельного целевого грантового направления, ориентированного исключительно на поддержку проектов по изучению и сохранению семейной истории", - сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что новое направление позволит ускорить оцифровку и систематизацию важных исторических документов.

"Многие некоммерческие организации, архивы, музеи, инициативные группы, активисты готовы заняться исследованиями генеалогического материала, но одного энтузиазма здесь недостаточно. Нужна финансовая поддержка, а отсутствие целевого грантового финансирования не позволяет им приступить к системной работе с документами, установлении судеб и наград предков. " Справедливая Россия " предлагаетминистерству поддержать общественные проекты в этой сфере", - добавил он.

Лантратова, комментируя предложение, рассказала агентству, что интерес к корням - не модный тренд, а глубокий общественный запрос. 92% россиян, по ее словам, в той или иной степени интересуются историей своей семьи, половина из них стараются узнать больше о своих предках.