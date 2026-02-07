Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы предложил поддержать проекты по изучению семейной истории - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:48 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/gosduma-2072827229.html
Депутат Госдумы предложил поддержать проекты по изучению семейной истории
Депутат Госдумы предложил поддержать проекты по изучению семейной истории - РИА Новости, 07.02.2026
Депутат Госдумы предложил поддержать проекты по изучению семейной истории
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили создать специальное грантовое направление на поддержку проектов по изучению и сохранению семейной... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T01:48:00+03:00
2026-02-07T01:48:00+03:00
общество
сергей миронов
яна лантратова
госдума рф
справедливая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg
https://ria.ru/20250224/gosduma-2001197192.html
https://ria.ru/20240119/istoriya-1922279948.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1503e12ccdf4033436b6345ea3f92826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей миронов, яна лантратова, госдума рф, справедливая россия
Общество, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Госдума РФ, Справедливая Россия
Депутат Госдумы предложил поддержать проекты по изучению семейной истории

РИА Новости: Миронов предложил выделять гранты на изучение семейной истории

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили создать специальное грантовое направление на поддержку проектов по изучению и сохранению семейной истории, обращение с таким предложением в адрес министра культуры РФ Ольги Любимовой имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
В ГД предложили запустить карту "Серебряный возраст" на федеральном уровне
24 февраля 2025, 06:37
"Считаем целесообразным рассмотреть вопрос о создании в рамках компетенции министерства культуры Российской Федерации отдельного целевого грантового направления, ориентированного исключительно на поддержку проектов по изучению и сохранению семейной истории", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что новое направление позволит ускорить оцифровку и систематизацию важных исторических документов.
"Многие некоммерческие организации, архивы, музеи, инициативные группы, активисты готовы заняться исследованиями генеалогического материала, но одного энтузиазма здесь недостаточно. Нужна финансовая поддержка, а отсутствие целевого грантового финансирования не позволяет им приступить к системной работе с документами, установлении судеб и наград предков. "Справедливая Россия" предлагаетминистерству поддержать общественные проекты в этой сфере", - добавил он.
Лантратова, комментируя предложение, рассказала агентству, что интерес к корням - не модный тренд, а глубокий общественный запрос. 92% россиян, по ее словам, в той или иной степени интересуются историей своей семьи, половина из них стараются узнать больше о своих предках.
"На портале "Подвиг народа" уже размещено 12,5 млн записей о награждениях, а в архивах выявлено около 500 тысяч неврученных боевых наград. В этих цифрах - судьбы, честь и память, которые ждут своего признания. Однако на сегодняшний день нет целевой грантовой поддержки для НКО, музеев, архивов и волонтерских групп", - добавила глава думского комитета.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
В ГД предложили включить в школьную программу материалы по семейной истории
19 января 2024, 11:01
 
ОбществоСергей МироновЯна ЛантратоваГосдума РФСправедливая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала