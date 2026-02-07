Рейтинг@Mail.ru
В Госдепе раскрыли, когда состоится визит Вэнса в Ереван и Баку - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:11 07.02.2026 (обновлено: 22:12 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/gosdep-2072940106.html
В Госдепе раскрыли, когда состоится визит Вэнса в Ереван и Баку
В Госдепе раскрыли, когда состоится визит Вэнса в Ереван и Баку - РИА Новости, 07.02.2026
В Госдепе раскрыли, когда состоится визит Вэнса в Ереван и Баку
Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Ереван и Баку на следующей неделе, следует из сообщения госдепа. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T22:11:00+03:00
2026-02-07T22:12:00+03:00
в мире
ереван
баку
сша
дональд трамп
никол пашинян
государственный департамент сша
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_25cda0221d465646aa32b98de5879fa5.jpg
https://ria.ru/20260207/ssha-2072919436.html
https://ria.ru/20260205/vens-2072345343.html
ереван
баку
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_06de4868a59367215bc457bb7edc2c54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ереван, баку, сша, дональд трамп, никол пашинян, государственный департамент сша, ильхам алиев
В мире, Ереван, Баку, США, Дональд Трамп, Никол Пашинян, Государственный департамент США, Ильхам Алиев
В Госдепе раскрыли, когда состоится визит Вэнса в Ереван и Баку

Госдеп: визит Вэнса в Ереван и Баку состоится на следующей неделе

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 7 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Ереван и Баку на следующей неделе, следует из сообщения госдепа.
Сейчас Вэнс находится в Италии, где принял участие в открытии Олимпийских игр. О визите Вэнса в Армению и Ереван ранее информировал президент США Дональд Трамп, однако конкретные даты он не раскрывал.
Автомобиль полиции США - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В США арестовали мужчину за угрозы убить Вэнса
Вчера, 18:23
Госдеп косвенно раскрыл планы Вэнса в расписании одного из высокопоставленных сотрудников ведомства: "заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг присоединится к вице-президенту Джей Ди Вэнсу в Милане (Италия), Ереване (Армения) и Баку (Азербайджан) 9-11 февраля 2026 года".
Анонсировано, что будут обсуждаться вопросы по "Маршруту Трампа ради международного мира и процветания".
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Дональдом Трампом армянская сторона согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания". Этот маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей и железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Власти США видят области для сотрудничества с Россией, заявил Вэнс
5 февраля, 01:46
 
В миреЕреванБакуСШАДональд ТрампНикол ПашинянГосударственный департамент СШАИльхам Алиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала