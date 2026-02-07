В Госдепе раскрыли, когда состоится визит Вэнса в Ереван и Баку

НЬЮ-ЙОРК, 7 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Ереван и Баку на следующей неделе, следует из сообщения госдепа.
Сейчас Вэнс находится в Италии, где принял участие в открытии Олимпийских игр. О визите Вэнса в Армению и Ереван ранее информировал президент США Дональд Трамп, однако конкретные даты он не раскрывал.
Госдеп косвенно раскрыл планы Вэнса в расписании одного из высокопоставленных сотрудников ведомства: "заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг присоединится к вице-президенту Джей Ди Вэнсу в Милане (Италия), Ереване (Армения) и Баку (Азербайджан) 9-11 февраля 2026 года".
Анонсировано, что будут обсуждаться вопросы по "Маршруту Трампа ради международного мира и процветания".
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Дональдом Трампом армянская сторона согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания". Этот маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей и железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке.