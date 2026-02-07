https://ria.ru/20260207/gibbon-2072880652.html
У пары белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке родился детеныш
У пары белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке родился детеныш - РИА Новости, 07.02.2026
У пары белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке родился детеныш
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Детеныш родился у пары белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке, сообщает учреждение. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T13:08:00+03:00
2026-02-07T13:08:00+03:00
2026-02-07T16:20:00+03:00
хорошие новости
общество
санкт-петербург
россия
ленинградский зоопарк
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072903334_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e08bb44d05d345d75c71710aa13f90ea.jpg
https://ria.ru/20260130/detenysh-2071193914.html
https://ria.ru/20260122/zoopark-2069615818.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072903334_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3693cc7b0810bdf873d408a98f79f59b.jpg
Детеныши гиббонов в Ленинградском зоопарке
Детеныши гиббонов в Ленинградском зоопарке
2026-02-07T13:08
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, россия, ленинградский зоопарк, хорошие новости
Хорошие новости, Общество, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградский зоопарк, Хорошие новости
У пары белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке родился детеныш
В Ленинградском зоопарке у пары белоруких гиббонов 10 января родился детеныш
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Детеныш родился у пары белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке, сообщает учреждение.
"Белорукие гиббоны Габина и Персей в шестой раз стали родителями. 10 января у них родился малыш", - сообщил зоопарк в своем Telegram-канале
.
Сообщается, что пара белоруких гиббонов — опытные и заботливые родители.
"Габина не расстается с малышом ни на секунду: носит его на животе, кормит молоком, согревает и успокаивает, периодически нежно похлопывая по голове. Персей постоянно находится рядом и внимательно оберегает маму с детенышем. Особое внимание к новому члену семьи проявляет старшая сестра Одиссея", - отмечают в зоопарке.
Белорукие гиббоны обычно образуют пары на всю жизнь и славятся крепкими семейными узами. Детеныш проводит с родителями около 4-5 лет прежде, чем начинает искать свою пару. За это время он учится передвигаться по кронам, общаться с сородичами и готовится к самостоятельной жизни.
Ленинградский зоопарк
, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга
, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России
. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София
. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда
. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли
.