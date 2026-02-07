У пары белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке родился детеныш

"Габина не расстается с малышом ни на секунду: носит его на животе, кормит молоком, согревает и успокаивает, периодически нежно похлопывая по голове. Персей постоянно находится рядом и внимательно оберегает маму с детенышем. Особое внимание к новому члену семьи проявляет старшая сестра Одиссея", - отмечают в зоопарке.

Белорукие гиббоны обычно образуют пары на всю жизнь и славятся крепкими семейными узами. Детеныш проводит с родителями около 4-5 лет прежде, чем начинает искать свою пару. За это время он учится передвигаться по кронам, общаться с сородичами и готовится к самостоятельной жизни.