https://ria.ru/20260207/futbol-2072913741.html
"МЮ" обыграл "Тоттенхэм" и продлил победную серию в АПЛ
"МЮ" обыграл "Тоттенхэм" и продлил победную серию в АПЛ - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
"МЮ" обыграл "Тоттенхэм" и продлил победную серию в АПЛ
"Манчестер Юнайтед" обыграл лондонский "Тоттенхэм" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T17:31:00+03:00
2026-02-07T17:31:00+03:00
2026-02-07T17:34:00+03:00
футбол
спорт
англия
манчестер
английская премьер-лига (апл)
вест хэм юнайтед
манчестер юнайтед
бруну фернандеш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868861126_0:85:1638:1007_1920x0_80_0_0_47683f470340c3af482770e358954ba4.jpg
https://ria.ru/20260207/match-2072878659.html
англия
манчестер
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868861126_0:0:1638:1230_1920x0_80_0_0_e23fe7045cb54e1cc019e45321bb0bc2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, англия, манчестер, английская премьер-лига (апл), вест хэм юнайтед, манчестер юнайтед, бруну фернандеш, кристиан ромеро, майкл каррик
Футбол, Спорт, Англия, Манчестер, Английская премьер-лига (АПЛ), Вест Хэм Юнайтед, Манчестер Юнайтед, Бруну Фернандеш, Кристиан Ромеро, Майкл Каррик
"МЮ" обыграл "Тоттенхэм" и продлил победную серию в АПЛ
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Тоттенхэм" и продлил серию побед в АПЛ