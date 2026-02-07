Рейтинг@Mail.ru
"МЮ" обыграл "Тоттенхэм" и продлил победную серию в АПЛ - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Футбол
 
17:31 07.02.2026 (обновлено: 17:34 07.02.2026)
"МЮ" обыграл "Тоттенхэм" и продлил победную серию в АПЛ
"Манчестер Юнайтед" обыграл лондонский "Тоттенхэм" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" обыграл лондонский "Тоттенхэм" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.
Английская премьер-лига (АПЛ)
07 февраля 2026 • начало в 15:30
Завершен
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Тоттенхэм
38‎’‎ • Брайан Мбеумо
(Кобби Мейну)
81‎’‎ • Бруну Фернандеш
(Диогу Дало)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Манчестере завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Брайан Мбемо (38-я минута) и Бруну Фернандеш (81). На 29-й минуте защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро получил прямую красную карточку.
"Манчестер Юнайтед" (44 очка) занимает четвертое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Подопечные Майкла Каррика одержали победу в четвертом матче подряд с момента назначения специалиста. "Тоттенхэм" (29 очков) не выигрывает в чемпионате на протяжении семи матчей (четыре ничьих, три поражения) и располагается на 14-й строчке.
В следующем туре "Манчестер Юнайтед" сыграет с лондонским клубом "Вест Хэм" в гостях 10 февраля. "Тоттенхэм" в этот же день примет "Ньюкасл".
Ла Лига объявила о переносе одного из матчей тура
