Экс-министр культуры Франции попросил отставку с поста главы института
Экс-министр культуры Франции попросил отставку с поста главы института - РИА Новости, 07.02.2026
Экс-министр культуры Франции попросил отставку с поста главы института
Экс-министр культуры Франции Жак Ланг попросил дать ему возможность уйти в отставку с поста главы Института арабского мира на фоне расследования его связей с...
Экс-министр культуры Франции попросил отставку с поста главы института
Жак Ланг хочет уйти с поста главы института из-за файлов Эпштейна
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Экс-министр культуры Франции Жак Ланг попросил дать ему возможность уйти в отставку с поста главы Института арабского мира на фоне расследования его связей с финансистом Джеффри Эпштейном, процедура назначения его преемника уже запущена, передает агентство Франс Пресс.
Ранее национальная финансовая прокуратура Франции
начала расследование в отношении Ланга и его дочери Каролин по делу об отмывании денег после обнародования их связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном
.
"Находясь под давлением после разоблачений, касающихся его связей с Джеффри Эпштейном… Жак Ланг предложил… уйти в отставку с поста президента Института арабского мира", - пишет агентство, ссылаясь на письмо Ланга.
По его данным, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро
"принял к сведению" это предложение, запустив процедуру назначения преемника Ланга.
В воскресенье Ланг, занимающий сейчас должность главы Института арабского мира, будет вызван во французский МИД для дачи объяснений по поводу своих связей с Эпштейном. Ранее он отказывался покидать пост главы института, несмотря на многочисленные призывы. Дочь экс-министра при этом ушла с поста главы профсоюза кинопродюсеров и ряда других должностей, когда стало известно о связях ее семьи с Эпштейном.
Заместитель генпрокурора США
Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.