Экс-министр культуры Франции попросил отставку с поста главы института

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Экс-министр культуры Франции Жак Ланг попросил дать ему возможность уйти в отставку с поста главы Института арабского мира на фоне расследования его связей с финансистом Джеффри Эпштейном, процедура назначения его преемника уже запущена, передает агентство Франс Пресс.

Ранее национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении Ланга и его дочери Каролин по делу об отмывании денег после обнародования их связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном

"Находясь под давлением после разоблачений, касающихся его связей с Джеффри Эпштейном… Жак Ланг предложил… уйти в отставку с поста президента Института арабского мира", - пишет агентство, ссылаясь на письмо Ланга.

По его данным, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро "принял к сведению" это предложение, запустив процедуру назначения преемника Ланга.

В воскресенье Ланг, занимающий сейчас должность главы Института арабского мира, будет вызван во французский МИД для дачи объяснений по поводу своих связей с Эпштейном. Ранее он отказывался покидать пост главы института, несмотря на многочисленные призывы. Дочь экс-министра при этом ушла с поста главы профсоюза кинопродюсеров и ряда других должностей, когда стало известно о связях ее семьи с Эпштейном.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна.