Один из британских экс-премьеров участвовал в оргиях с сообщницей Эпштейна

ЛОНДОН, 7 фев - РИА Новости. Один из британских экс-премьеров участвовал в оргии вместе с сообщницей Джеффри Эпштейна Гислейн Максвел, заявил британский историк, биограф королевской семьи Эндрю Лоуни.
"Я слышал много разговоров о сексе втроем, в том числе о сексе втроем между Гислейн и британским премьер-министром", - заявил Лоуни, который стал ведущим экспертом в области связей королевской семьи с Эпштейном, на подкасте газеты Daily Mail.
При этом он не уточнил, о каком из премьеров идет речь, лишь отметив, что "это не Уинстон Черчилль".
Лоуни, который ранее написал книгу о бывшем принце Эндрю, попавшем в опалу из-за Эпштейна, также считает, что общественность "все еще многого не знает" о связях Эндрю с Эпштейном. Так, некоторые люди в Букингемском дворце и правительстве якобы "помогали и подстрекали" брата короля Великобритании Карла III, скрывая его поведение, заявил он.
"У нас есть еще много информации об Эндрю. Я думаю, мы также обнаружим, что ему оказывали помощь и подстрекали в гораздо большей степени, чем мы предполагаем. Это откроется, и в поле зрения попадут другие имена. Вот почему я думаю, что королю нужно сделать заявление. Эндрю долгое время пользовался поддержкой и покровительством целого ряда людей из его окружения, многие из которых занимали официальные посты", - добавил он.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с американским финансистом Эпштейном. В 2025 году король Карл III лишил своего брата всех титулов.
Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение является нью-йоркским особняком Эпштейна.
