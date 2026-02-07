Экс-министра культуры Франции заподозрили в связях с Эпштейном

ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости. Национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении бывшего министра культуры Жака Ланга и его дочери Каролин по делу об отмывании денег после обнародования их связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает Национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении бывшего министра культуры Жака Ланга и его дочери Каролин по делу об отмывании денег после обнародования их связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает газета Figaro

"Национальная финансовая прокуратура начала в пятницу предварительное расследование в отношении бывшего министра культуры Жака Ланга и его дочери Каролин по делу об "отмывании средств, полученных в результате налогового мошенничества", - говорится в статье.

Как напоминает Figaro, имена 86-летнего Ланга и его дочери упоминаются в документах по делу Эпштейна 673 раза. Оба при этом утверждают, что не знали о преступных делах финансиста.

В частности, внимание прокуратуры привлекла распространенная в СМИ информация об офшорной компании на Виргинских островах, которая была основана Каролин Ланг и Эпштейном в 2016 году, пишет газета. Сам экс-министр также числился среди ее владельцев.

Кроме того, дочь бывшего политика упоминается и в завещании Эпштейна, по которому она должна получить пять миллионов долларов, сообщает издание.

В воскресенье Ланг, занимающий сейчас должность главы Института арабского мира, будет вызван во французский МИД для дачи объяснений по поводу своих связей с Эпштейном. Ранее он отказался уходить в отставку, несмотря на многочисленные призывы. Дочь экс-министра при этом ушла с поста главы профсоюза кинопродюсеров и ряда других должностей, когда стало известно о связях ее семьи с Эпштейном.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.