15:50 07.02.2026
Экс-министра культуры Франции заподозрили в связях с Эпштейном
Экс-министра культуры Франции заподозрили в связях с Эпштейном
2026
Новости
Экс-министра культуры Франции заподозрили в связях с Эпштейном

Жак Ланг
ПАРИЖ, 7 фев - РИА Новости. Национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении бывшего министра культуры Жака Ланга и его дочери Каролин по делу об отмывании денег после обнародования их связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает газета Figaro.
"Национальная финансовая прокуратура начала в пятницу предварительное расследование в отношении бывшего министра культуры Жака Ланга и его дочери Каролин по делу об "отмывании средств, полученных в результате налогового мошенничества", - говорится в статье.
Появились новые подробности по делу Эпштейна
Как напоминает Figaro, имена 86-летнего Ланга и его дочери упоминаются в документах по делу Эпштейна 673 раза. Оба при этом утверждают, что не знали о преступных делах финансиста.
В частности, внимание прокуратуры привлекла распространенная в СМИ информация об офшорной компании на Виргинских островах, которая была основана Каролин Ланг и Эпштейном в 2016 году, пишет газета. Сам экс-министр также числился среди ее владельцев.
Кроме того, дочь бывшего политика упоминается и в завещании Эпштейна, по которому она должна получить пять миллионов долларов, сообщает издание.
В воскресенье Ланг, занимающий сейчас должность главы Института арабского мира, будет вызван во французский МИД для дачи объяснений по поводу своих связей с Эпштейном. Ранее он отказался уходить в отставку, несмотря на многочисленные призывы. Дочь экс-министра при этом ушла с поста главы профсоюза кинопродюсеров и ряда других должностей, когда стало известно о связях ее семьи с Эпштейном.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
